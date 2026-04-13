De Ierse regering trekt nog eens een half miljard euro uit om de belasting op brandstof verder te verlagen. Dat werd zondagavond bekendgemaakt. Daardoor kunnen de prijzen aan de pomp met 10 cent per liter omlaag.

Al dagen waren er protesten in Ierland tegen de sterk gestegen brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Zo werden snelwegen en stadscentra geblokkeerd door de landbouw- en transportsector. Door de protesten kampten veel Ierse tankstations met brandstoftekorten. De tankstations konden niet worden beleverd en veel pomphouders raakten door hun voorraad heen.

Aan de protesten kwam pas een einde na politie-ingrijpen. Zaterdag werd de blokkade van de raffinaderij in Whitegate in het zuiden van Ierland, de enige raffinaderij van het land, al beëindigd en zondag was er een actie om de haven van Galway vrij te maken van een blokkade.

De Ierse regering had eerder al 250 miljoen euro uitgetrokken om de brandstofprijzen laag te houden, maar dat vonden de demonstranten te weinig.

Foto AP