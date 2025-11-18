De brand die in 2023 autoschip Fremantle Highway nabij Ameland bijna tot zinken bracht, begon in een elektrische BMW. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden op basis van opgevraagd onderzoek.

Op 25 juli ontstond er brand aan boord van autoschip Fremantle Highway. Dat voer op dat moment iets ten noorden van Ameland. Nu is bekend waar de brand is ontstaan: in een batterij van een elektrische BMW. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden vrijdag op basis van onderzoek dat het boven water heeft gekregen bij de Panamese Marine Autoriteit.

In het rapport zou staan dat de brand ontstond 'in een partij elektrische BMW's op dek 8, ruim 4', zo schrijft de krant. Daarvoor zou 'zeer sterk bewijs' zijn. Zo gingen er op één plek aan boord van het schip vier brandalarmen af. Daarnaast zouden de Panamese onderzoekers zich voor hun conclusie baseren op getuigenverklaringen. Verder zou er van alles mis zijn aan boord van het vrachtschip. De bemanning zou niet op de hoogte zijn van waar de bijna 500 EV's aan boord van het schip precies stonden. Daarbij zou de bemanning ook niet getraind zijn om een EV-brand te blussen en waren er onvoldoende middelen aan boord om een brand in een accu te lijf te gaan.

De Fremantle Highway had 3.784 auto's aan boord. In tegenstelling tot autoschip Morning Midas eerder dit jaar, zonk de Fremantle Highway uiteindelijk niet. De Fremantle Highway werd naar de Groningse Eemshaven gesleept en daar uitgeladen.

Over BMW en de Fremantle Highway gesproken: achter de schermen vindt nog altijd getouwtrek plaats over een partij van 260 uit de Fremantle Highway afkomstige BMW's waarvan BMW niet wil dat ze verkocht worden.