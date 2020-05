BPM-aanpassingen door WLTP extra onderzocht

Nadat TNO september vorig jaar concludeerde dat het allemaal wel meeviel met de WLTP-effecten op de BPM, was de RAI Vereniging op zijn zachtst gezegd not amused. De Nederlandse belangenorganisatie van de autosector liet een eigen onderzoek uitvoeren door KPMG waaruit juist bleek dat auto’s veel duurder werden.

De Tweede Kamer was alert en eiste bij monde van de leden Lodders (VVD) en Omtzigt (CDA) extra onafhankelijk onderzoek van het kabinet. Met een ingangsdatum van 1 juli voor de nieuwe BPM-tabellen zou dat voor 1 juni worden uitgevoerd. Vervolgens bleef het wel erg lang stil, ondanks extra Kamervragen die werden gesteld op oudejaarsavond. Nu, zo’n 4,5 maand later, zijn die eindelijk beantwoord.

Nu is de verantwoordelijke persoon voor het BPM-beleid de Staatssecretaris van Financiën en die functie is de laatste jaren even vervloekt als die van Defence Against the Dark Arts-leraar uit de Harry Potter-boeken: niemand houdt het lang vol zonder te sneuvelen in het wespennest van de belastingdienst. Menno Snel was de laatste die moest opstappen. Een van zijn opvolgers (we hebben nu twee Staatssecretarissen van Financiën) heeft vanmiddag aan de Kamer laten weten dat hij het onderzoek heeft neergelegd bij prof. dr. C. Koopmans, die werkzaam is als onderzoeksdirecteur bij SEO Economisch Onderzoek en tevens hoogleraar beleidsevaluatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Het kabinet heeft verzocht dit onderzoek voor 1 juni af te ronden, zodat er nog een maand over is om eventuele wijzigingen in de nieuwe BPM-tabellen door te voeren.

Corona-vertraging

Ondertussen speelt er nog een ander probleem: door corona zijn de leveringen van een fors aantal auto’s vertraagd. Als het importeurs niet lukt voor 1 juli een kenteken aan te vragen, dan zouden in principe de nieuwe BPM-tabellen gelden waardoor een auto duurder zou kunnen worden. Om dit te voorkomen gaat de RAI in gesprek met de verantwoordelijke instanties. “Voor auto’s die voor 1 juli een kentekenaanvraag hebben ontvangen, kan in de maanden juli en augustus gekozen worden of je WLTP- of NEDC-regime toepast. Dit is bij jaarovergangen ook het geval”, legt Steven van Eijk, voorzitten van RAI Vereniging desgevraagd uit tegen AutoWeek.

“Momenteel zitten we in een situatie waarbij een aantal reeds in bestelling genomen auto’s vertraging hebben opgelopen door de lock down van de meeste fabrieken en daardoor mogelijk voor 1 juli geen kenteken hebben kunnen aanvragen. Deze auto’s zouden in de huidige situatie dan automatisch onder de WLTP gaan vallen. Voor deze specifieke gevallen proberen wij een oplossing te zoeken, in goede samenwerking met de RDW en het ministerie. Dit gaat om naar schatting 10.000 auto’s. Een groot deel van deze auto’s komt naar verwachting nog wel op tijd binnen omdat de industrie nu hard werkt om de productie weer op te starten en deze auto’s als eerste uit te leveren.”