Bovag: 'Slimme sloopregeling nu juist interessant'

Ook al is het zwaartepunt van de 'intelligente lockdown' achter de rug, het loopt nog bepaald niet storm bij de autodealers. In april werden er maar liefst 53 procent minder nieuwe auto's verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar. Deze maand trekt het misschien weer wat aan, maar voorlopig zijn we nog niet uit het dal. "Voor een deel komt die klap nog. Daar zit wat vertraging in. De nieuwverkoop van auto's ligt eigenlijk nog volledig stil", aldus Bovag-voorzitter Han ten Broeke in gesprek met BNR Nieuwsradio.

Ten Broeke vindt dan ook dat er een actieve stimulans moet zijn om de verkoop van nieuwe auto's aan te jagen. De EV-subsidie is volgens hem al een mooie stap, maar er is meer nodig. Een 'slimme sloopregeling' is volgens hem een interessant idee: "Er moet echt wat gebeuren. Je moet een crisis soms ook aangrijpen om de toekomst wat naar voren te halen. Dit zou een ideaal moment zijn voor verjonging en vergroening van ons wagenpark." Ten Broeke benadrukt dat ook Rai Vereniging en ANWB daar wel wat voor voelen. Eerder riepen ook de Europese brancheverenigingen al op tot een dergelijke actie.