Bovag: laagste nieuwverkoop sinds mensenheugenis

De eerste helft van het lopende jaar werd de nieuwverkoop, die toch al onder druk stond door de WLTP-perikelen, zwaar getroffen door de coronacrisis. Aan de ene kant hadden klanten wel wat anders aan hun hoofd, aan de andere kant van de pijplijn werden fabrieken stilgelegd, zodat er ook een stuk minder te verkopen viel. In totaal komt de eerste helft van 2020 uit op 158.155 nieuw geregistreerde personenauto's uit, dertig procent minder dan de eerste zes maanden van vorig jaar.

Voor branche-organisatie Bovag, die elk jaar een prognose geeft, is dat reden om de eerdere inschatting van het lopende jaar bij te stellen. Zei Bovag eerder 425.000 nieuwe auto's in 2020 te verwachten, vrijdag is dat aantal met 75.000 stuks getemperd naar 350.000. 'En dat zou het laagste aantal zijn sinds mensenheugenis', zegt woordvoerder Tom Huyskens in de AutoWeek die woensdag 8 juli verschijnt.

Dat laatste is ietwat overdreven, tenzij het geheugen niet verder teruggaat dan 1969, toen 349.588 personenauto's werden geregistreerd. Maar toegegeven, in het jaar dat de eerste mensen de maan op stapten, zagen de wereld en de automobielmarkt er nog heel anders uit en sindsdien zijn de verkoopaantallen niet meer onder die 350.000 gekomen. Zelfs in het eerste hele jaar van de recente recessie, 2009, wist de Nederlandse autohandel nog 387.699 nieuwe auto's aan de man te brengen.

Nee, dan het door Prince bezongen jaar 1999, toen we met rode oortjes op het nieuwe millennium zaten te wachten, bang dat Wordperfect het op 1 januari niet meer zou doen. 611.776 nieuwe auto's gingen toen over de toonbank en dat was ontegenzeglijk het hoogste aantal sinds mensenheugenis.

Overigens moeten we de Bovag-prognose wel zien als een interne aangelegenheid, legt woordvoerder Tom Huyskens uit: “Het is bedoeld voor onze dealers binnen de discussie met hun importeurs over hun jaardoelstellingen.” Het kan zomaar gebeuren dat we die doelstelling later dit jaar opnieuw bijstellen. Wij hebben een glazen bol, maar die is aardig beslagen. Er kan een tweede coronagolf komen, fabriekssluitingen, moeilijkheden met toeleveranciers. Maar het kan ook zijn dat de branche een flink herstel inzet. We hebben gekeken naar de eerste zes maanden, met dertig procent min. Als we dat extrapoleren, met een voorzichtig herstel, komen we uit op 350 duizend. Maar dat is voorlopig.”