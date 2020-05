'BMW X8 M wordt iets heel anders'

Dat we op den duur een BMW X8 mogen verwachten, is al wel helder. Wat het precies wordt, dat nog niet. Het begint er nu echter op te lijken dat het niet zomaar een 'X7 coupé' wordt.

Een ruime maand geleden werd bekend dat BMW de modelnaam X8 M heeft vastgelegd. Daarmee werden eerdere geruchten over een toevoeging in de top van BMW's SUV-gamma bevestigd. Het wordt een sportieve SUV, dat kunnen we uiteraard al wel opmaken uit de letters 'X' en 'M'. Een X7 met een schuin aflopende daklijn zou in lijn zijn met hoe BMW het ten opzichte van de X3 en X5 aanpakt met respectievelijk de X4 en X6, maar die vlieger lijkt niet helemaal op te gaan.

Volgens het over het algemeen goed geïnformeerde BMWBlog wordt de X8 namelijk een ander verhaal. Van bronnen binnen het merk heeft men vernomen dat de X8 een 'eigen model' van BMW's M-divisie wordt. Sinds eind vorig jaar wordt er door de M-divisie al gewezen op de komst van een eigen model en (in tegenstelling tot eerdere vermoedens) wordt dat definitief niet een productieversie van de Vision M Next.

De X8 (M) zal vast veel met de X7 delen, maar krijgt naar verluidt een geheel eigen koets. De X8 M zou daarbij zelfs de enige variant worden. Een supersportieve SUV dus, een beetje in dezelfde gedachte als bijvoorbeeld de Lamborghini Urus. Reken dan in ieder geval minstens op de 530 pk sterke 4,4-liter V8 die dienstdoet in de X7 M50i, maar dikke kans dat die door M nog verder gekieteld wordt om inderdaad in Urus-regionen te komen.