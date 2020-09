BMW X2 als M Mesh Edition

BMW's X2 is een cross-over waarmee het merk zich naar eigen zeggen richt op de klant met een actieve levensstijl. Deze speciale M Mesh Edition is volgens BMW bedoeld voor "nóg actievere klant" die "jong is of zich jong voelt." Ga er maar even voor zitten.

De X2 is vanaf november dit jaar als M Mesh Edition te bestellen, die weliswaar is gebaseerd op de Model M Sport X-uitvoering, maar daarnaast van een reeks speciale designdetails profiteert. Zo heeft de X2 M Mesh Edition een in het zwart uitgevoerde nierengrille met een driedimensionaal 'Mesh-effect'. Een gaaswerk dus. Volgens BMW is de vormgeving ervan geïnspireerd op de autosport. Ook specifiek voor deze uitvoering zijn de in Frozen Black Brown uitvoerde inzetstukken in de bumpers. Dezelfde mokka-achtige kleur keert terug op panelen op de portieren, op de dorpels en rond de wielkasten. Het opvallende oranjekleurige stickerwerk dat op deze foto's is te zien, is standaard. Althans, als je voor de Brooklyn Grey of Sapphire Black gespoten X2 gaat. Kies je de X2 M Mesh Edition in het wit, blauw of oranje, dan krijg je zwarte stickers. Liever geen plakkers? Ook dat kan.

Het model staat naar keuze op 19- of 20-inch lichtmetalen wielen, die zijn uitgevoerd met accenten in dezelfde kleur als het genoemde stickerwerk. Ledkoplampen zijn net als bij de gewone X2 standaard en ook hier moet je bijbetalen voor adaptieve led-matrixkijkers. Het interieur is standaard in twee kleuren uitgevoerd. De M Mesh Edition heeft M Sportstoelen die met leer en alcantara zijn bekleed. Ook op het dashboard en op de middenconsole komen we oranje stiksels tegen. Meer aankleding? Jawel. BMW geeft de X2 M Mesh Edition speciale aluminiumkleurige afwerking, antraciet-kleurige hemelbekleding van BMW Individual, RVS M-pedalen en een met leer bekleed M-stuurwiel. Wie de 'm met een handbak bestelt, krijgt een M-logo op de versnellingspook.

De X2 M Mesh Edition is leverbaar als 150 pk sterke 18d, als 20d met 190 pk en als 25d die goed is voor een vermogen van 231 pk. Ook zijn er twee benzineversies : de 136 pk sterke 18u en de 20i die 178 pk afgeeft. Ook zet BMW de M Mesh Edition op de prijslijst van de plug-in hybride xDrive25e. De X2 M Mesh Edition is vanaf november bij de dealers te vinden.