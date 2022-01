BMW X2 als Goldplay Edition

De BMW X2 Goldplay is namelijk daadwerkelijk voorzien van goudkleurige accenten. Dat doet enigszins denken aan het ‘gold package’ dat je in andere tijden op bepaalde Amerikaanse en Japanse auto’s goudkleurige logo’s en typeplaatjes opleverde. In het geval van de X2 is de hele grille in het 'goud' uitgevoerd. BMW pakt niet ál het chroomwerk mee, maar wisselt de spraakmakende tint af met zwarte accenten. Toch zien we het ‘Galvanic Gold’ – je kunt het maar beter een naam geven – te vinden op de buitenspiegelkappen, de wielen en in het interieur.

Binnen vinden we het bijvoorbeeld terug bij de stiksels van de stoelbekleding en op speciale typeplaatjes. De Goldplay Edition is gebaseerd op de M Sport-modelvariant, en dus standaard voorzien van allerlei sportieve opsmuk voor ex- en interieur. Hij is te bestellen met alle voor de X2 beschikbare aandrijflijnen en in tal van kleuren. Wie ‘all-in’ gaat, kiest voor het ‘San Remo Grün’ dat bij de X2 exclusief leverbaar is op de Goldplay. Als het goud wat te veel van het goede is, kunnen grille en buitenspiegels trouwens ook nog in respectievelijk zwart en carrosseriekleur worden uitgevoerd.

De BMW X2 Goldplay Edition is er vanaf €53.725. Voor dat geld staat de sDrive18i klaar, die anders als M Sport minimaal €51.825 kost.