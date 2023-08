BMW X1 trekt ook alvast politiepak aan

Eerder deze week werd bekend dat de politie nieuwe basisvoertuigen krijgt, namelijk de Ford Kuga en BMW X1. De Kuga kregen we al even te zien in 'politiepak', nu deelt BMW ook een foto van de X1 met strepen.

De BMW X1 en Ford Kuga krijgen de schone taak om de Mercedes-Benz B-klasse op te volgen als basispolitievoertuig (BPV). Dat maakte de politie maandag bekend. Er is anderhalf jaar voorbereiden en testen aan voorafgegaan en uiteindelijk kwamen die twee uit de bus. Helemaal in kannen en kruiken is de deal overigens nog niet; "Proefmodellen worden, nadat ze zijn goedgekeurd, ingezet voor een gebruikersperiode in verschillende basisteams in 2024. Alleen als deze fase met de proefmodellen is geslaagd, worden de overeenkomsten ondertekend," aldus de politie.

Voor Ford en BMW is de voorlopige gunning hoe dan ook mooi nieuws, want gezamenlijk zullen ze ongeveer 1.100 auto's gaan leveren aan de politie. BMW heeft voor de gelegenheid alvast, net als Ford eerder deze week, iemand aan het photoshoppen gezet om de X1 voor te stellen als Nederlandse politieauto. Dat die een Duits kenteken heeft en nog over de oude dunnere politiestrepen beschikt, zullen we maar even door de vingers zien.

In 2025 kun je de politie-X1 in groten getale op de weg tegen gaan komen. Medio 2025 worden namelijk de eerste uitleveringen verwacht en tot uiterlijk december 2032 ondersteunen BMW en Ford in onderhoud. Blijft de politie zo lang alleen met brandstofauto's rijden? Nee hoor, de politie meldt dat vanaf eind 2025 zo'n 500 van de huidige BPV-auto's (zo'n 30 procent van het totaal) vervangen worden door volledig elektrische auto's. Welke fabrikant die aanbesteding krijgt, gaat men vanaf komend najaar bepalen.