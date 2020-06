VDL Nedcar: "Veel vertrouwen in de toekomst"

VDL Nedcar ziet naar verluidt de productie van de volgende generatie BMW X1 tot 2030 aan zijn neus voorbijgaan. Dat terwijl die eerder nog was toegezegd door BMW. Volgens de Nederlandse autobouwer is er echter nog genoeg om optimistisch over te zijn.

Afgelopen najaar haalde VDL Nedcar een belangrijke order van BMW binnen. Tot 2030 zou het de productie van de BMW X1 voor zijn rekening nemen. Woensdag berichtte De Limburger echter dat deze overeenkomst weer van tafel is geveegd door BMW, omdat het de productie van zijn auto's meer naar zijn eigen fabrieken zou willen halen. Een stevige tegenvaller voor VDL Nedcar. "We praten voortdurend met de BMW Group over de situatie", zo laat VDL Nedcar aan AutoWeek weten. "BMW heeft ons al wel laten weten dat we in de nabije toekomst geen extra BMW-model gaan bouwen." De X1, die tot 2023 nog in Born van de band loopt, lijkt daarmee daadwerkelijk het veld te gaan ruimen.

Uiteraard is de X1 niet de enige auto die in de Limburgse fabriek wordt gebouwd. Al jaren worden er diverse modellen gebouwd van BMW-dochter Mini: de driedeurs, de Cabrio en recenter kwam daar de Countryman nog bij. Mini staat vooralsnog ogenschijnlijk los van BMW's voornemen om meer in eigen fabrieken te gaan produceren. VDL Nedcar ziet wat dat betreft nog genoeg reden voor optimisme voor de situatie na 2023. "We hebben wel veel vertrouwen in de toekomst. We zijn nog in gesprek over de volgende generatie van de Mini-modellen. De gesprekken over die andere modellen gaan goed en BMW is heel tevreden over de levering en bouwkwaliteit van onze fabriek. Overigens zijn we ook bezig om andere opdrachtgevers buiten de BMW Group aan te trekken."