'BMW haalt onverwacht deel productie weg bij Nedcar'

Afgelopen najaar was er nog prachtig nieuws voor VDL Nedcar. De fabriek in het Limburgse Born sloot een nieuwe deal met BMW voor de productie van de X1. De SUV, die er sinds 2017 wordt gebouwd, zou er volgens dat contract nog tot 2030 in productie blijven. Een uitbreiding van de reeds lopende order van de BMW Group, dat er momenteel ook nog de productie van de driedeurs Mini, de Countryman en de Mini Cabrio onder heeft gebracht. Zo goed als dat nieuws was, zo zorgelijk is het nieuws van vandaag. De Limburger meldt namelijk dat BMW nu af wil van datzelfde contract om de X1 tot 2030 in Born te bouwen.

Dat zou betekenen dat VDL Nedcar na 2023 de productie van de X1 verliest en in het ergste geval trekt ook Mini zich daarna terug uit Born. Volgens De Limburger wil BMW haar autoproductie in de nabije toekomst namelijk het liefst meer in eigen fabrieken plaats laten vinden. Een harde klap voor de Nederlandse fabriek, want de contractverlenging met BMW was misschien wel het beste nieuws in jaren voor VDL Nedcar. Er werken zo'n 5.000 mensen in de autofabriek, waarvan ongetwijfeld een deel de onzekerheden van pakweg acht jaar geleden nog scherp in het geheugen heeft liggen. Het is te hopen dat dit nieuws niet het begin is van vergelijkbare taferelen. AutoWeek is nog in afwachting van een reactie van VDL Nedcar.