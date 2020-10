BMW rolt grote software-update uit

Voor Tesla-rijders is zo’n software-update natuurlijk doodnormaal en we zijn zeker niet van plan om van iedere update een nieuwsbericht te maken, maar in dit geval maken we een uitzondering. Versie 07/20 van BMW’s ‘OS 7’ betreft namelijk niet alleen een groot aantal auto’s, maar brengt ook belangrijk nieuws.

De update, die volgens BMW de grootste ooit is van een Europese fabrikant, brengt om te beginnen Android Auto naar een grote groep bestaande BMW’s. München heeft zich lang tegen Googles telefoonhulpje verzet, terwijl het al wel Apple CarPlay aanbood. Nu geven de Duitsers toe, nadat Android Auto eerder al mogelijk was bij een aantal nieuwe BMW’s. Ze doen het meteen goed en bieden Android Auto aan, inclusief navigatie-aanwijzingen van Google Maps in het instrumentarium en head-updisplay. Die navigatie-aanwijzingen voor je neus zijn nu ook mogelijk bij het gebruik van Apple Maps via Apple CarPlay.

Ondertussen is ook BMW Maps nieuw. Het navigatiesysteem biedt volgens de fabrikant een ‘compleet nieuwe navigatie-ervaring’. Het is in de eerste plaats sneller dan voorheen, maar er zijn meer voordelen. Zo is BMW Maps beter dan ooit in staat om real-time-informatie te verzamelen en in te zetten, zodat de auto zijn bestuurder vaardiger om files en andere ellende heen kan leiden. Ook het zoeken naar bestemmingen moet nu makkelijker en sneller zijn. BMW noemt het vergelijkbaar met wat mensen van zoekmachines gewend zijn, dus het invoeren van één enkel steekwoord moet in veel gevallen al volstaan.

Automatisch elektrisch

Speciaal voor plug-in hybrides is er nu de functie ‘eDrive Zones’. Die zorgt ervoor dat de auto automatisch overschakelt op vol-elektrisch in een milieuzone die dat vereist. Dit werkt al in 90 Europese steden, maar daar komen er ongetwijfeld nog een heleboel bij.

Ook nieuw is ‘Connected Parking’. Dat biedt BMW-rijders niet alleen inzicht in beschikbare parkeerplaatsen, maar ook of die gratis zijn. Het systeem houdt zelfs rekening met het formaat van de auto, om in te schatten of die inderdaad op de gekozen plek kan staan. Onder de noemer ‘Connected Charging’ is er een vergelijkbare service voor het zoeken en vinden van laadpunten. Tot slot is de spraakbediening verbeterd en uitgebreid en kent de elektrisch bedienbare kofferbak meer instelmogelijkheden.

20 minuten

BMW’s Operating System 7 wordt sinds 2018 geleverd. De laatste versie, waar het hier om gaat, wordt al sinds juli geleverd in nieuwe BMW’s. 750.000 bestuurders van bestaande auto’s kunnen de update binnenkort verwachten. Berijders komen er snel genoeg achter, want zij krijgen een push-bericht in de auto en de app. De update is gratis, installeren neemt volgens BMW zo’n 20 minuten in beslag.