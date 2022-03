BMW legt productie deels stil door oorlog Oekraïne

BMW legt de productie in een aantal fabrieken stil als gevolg van verstoringen in de toeleveringsketen door de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung. In een aantal belangrijke fabrieken rolt komende week geen enkele auto van de band, in andere fabrieken ziet BMW zich genoodzaakt om de dienstroosters aan te passen.

In München, de thuisstad van BMW, en in Dingolfing komt de productie komende week geheel stil te liggen. Ook in de Mini-fabriek in Oxford hebben de komende week geen activiteiten plaats. Daarnaast staakt BMW ook tijdelijk de bedrijfsactiviteiten in de motorfabriek in het Oostenrijkse Steyr. Deze maatregelen betekenen dat nagenoeg de gehele Europese productie van BMW wordt geraakt door de oorlog in Oekraïne. In de fabrieken in Leipzig en Regensburg gaat de autofabrikant volgens een woordvoerder werken met aangepaste dienstroosters, wat betekent dat de productie wordt teruggeschroefd. De productie van de BMW X1 en Mini Countryman bij VDL Nedcar kwam eerder al stil te liggen.

De problemen zijn ontstaan doordat de kabelbomen van BMW, net als die van Volkswagen, worden geproduceerd in West-Oekraïne. Niet alleen ligt de productie in dat land stil door de oorlog, het is ook bijna niet mogelijk om goederen vanuit het land richting de Europese Unie te transporteren.

BMW kondigde ook aan dat het de Russische productie stillegt en de export van auto's naar het land staakt. Volgens Automotive News produceerde BMW het afgelopen jaar 12.000 auto's in de stad Kaliningrad. Het afgelopen jaar verkocht het merk in Rusland 46.802 auto's.