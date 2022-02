De oorlog in Oekraïne leidt bij Volkswagen en Renault tot een verminderde autoproductie. Volkswagen legt in Zwickau het werk enkele dagen neer en Renault drukt op de pauzeknop in Rusland.

De oorlog in Oekraïne zorgt bij Volkswagen en Renault nu al voor productieproblemen. Om te beginnen met Volkswagen: dat ziet zich genoodzaakt om in de fabrieken in Zwickau en Dresden een productiestop in te lassen. De stop in Zwickau duurt van dinsdag tot vrijdag, meldt onder meer Automobilwoche. In Zwickau bouwt Volkswagen de ID3, ID4 en ID5. Onderdelen die in Oekraïne worden gemaakt, kunnen vanwege de oorlog niet of niet op tijd worden geleverd. Naar verluidt gaat het (onder meer) om kabelbomen. VW-topman Herbert Diess reageerde vrijdag via Twitter met afschuw op de Russische inval in Oekraïne en gaf aan dat er een speciale actiegroep opgericht is om verdere implicaties van het conflict op de productie te onderzoeken. Volkswagen doneert ook €1 miljoen aan de VN-vluchtelingorganisatie ten behoeve van Oekraïense vluchtelingen.

Renault zit ondertussen in zijn maag met de assemblage van auto's in Rusland. Dat wordt namelijk ook geraakt door 'leveringsproblemen'. Er zou volgens Automotive News geen directe link met de oorlog zijn gelegd, maar Renault geeft wel aan dat de verstevigde grenscontroles tussen Rusland en de aangrenzende landen meespelen. Renault Group assembleert niet alleen auto's van het eigen merk in Rusland, maar is uiteraard ook het moederbedrijf van het Russische AvtoVAZ, dat we onder meer kennen van Lada. Ook AvtoVAZ geeft aan dat het mogelijk productie deels moet stilleggen vanwege een tekort aan onderdelen.