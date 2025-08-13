Ga naar de inhoud
'BMW komt met alternatief voor Mercedes-Benz G-klasse'

In de ruige aanval

19
Illustratie BMW G-klasse (AI)
Lars Krijgsman

Je hebt SUV's en je hebt SUV's. In het nisje waarin de Mercedes-Benz G-klasse al enkele decennia het rijk alleen heeft, meldt over een paar jaar ook BMW zich. Althans, geruchten wijzen daarop.

BMW en Mercedes-Benz beconcurreren elkaar in vrijwel elk segment. De 1-serie en de A-klasse opereren in dezelfde klasse, evenals de 3-serie en C-klasse, 5-serie en E-klasse, X3 en GLC-klasse, X5 en GLE en X7 en GLS. De G-klasse krijgt geen tegengas van een model van BMW. Nog niet, maar dat kan veranderen.

Het normaliter goed ingevoerde Automotive News meldt op basis van twee anonieme bronnen dat BMW met een concurrent voor de Mercedes-Benz G-klasse komt. Dat model zou in de tweede helft van 2029 in productie in BMW's Spartanburg-fabriek in het Amerikaanse Greer (Californië). Dat de eerste exemplaren in de tweede helft van 2029 van de band moeten lopen, wijst erop dat de onthulling al eerder plaatsvindt.

BMW's alternatief voor de G-klasse zou op een variant van de basis van de nieuwe X5 komen te staan. Ongetwijfeld is het BMW niet te doen om grote verkoopaantallen. Net als de G-klasse zal de ruige offroader van BMW vooral een smaakmaker zijn.

Afgebeeld: een BMW G-klasse uit een parallel universum, tot stand gekomen door de twijfelachtige digitale tekenkunsten van AI.

BMW

