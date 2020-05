BMW iX3 wederom voortijdig gelekt

De nieuwe platen, die bij Autohome opdoken, geven een duidelijk beeld van hoe de auto er in zijn komende dagelijks leven uit gaat zien. Geen gefotoshopte straten of mooie opsmuk: zo belandt de auto op een later moment bij klanten op de stoep. Let wel, het gaat in dit geval om de Chinese versie, dus die zou hier en daar wat kunnen afwijken van de Europese versie. Op de foto’s komen wederom wat meer details naar voren. Neem de dichte grille, die hetzelfde formaat als bij de reguliere X3 heeft, maar nu geen open lamellen, maar dichte kunststof vlakken krijgt. De nieren in de neus van de iX3 zijn optisch met elkaar verbonden, bij de X3 is dat niet zo. Ook het luchtrooster naast de voorwielen krijgt een andere afwerking en aan de achterkant maken de uitlaatgaten van de X3 bij de iX3 plaats voor kunststof afdekplaten.

Opvallend genoeg krijgt de Chinese iX3, zoals die hier staat, geen blauwe accenten rondom. Mogelijk ligt dit aan de uitvoering, maar bij het vorige gelekte beeld van een Europese iX3 waren felblauwe accenten bij bijvoorbeeld de dorpels en in de achterbumper te vinden. BMW neemt ondertussen flink zijn tijd met de ontwikkeling van de volledig elektrische iX3. Het is namelijk al dik twee jaar geleden dat het merk de conceptversie van de auto belichtte. Daarna volgden meerdere momenten waarop de iX3 ingepakt en wel voor de camera voorbijreed.

BMW liet gelukkig recent wel wat meer over de techniek weten. De achterwielaangedreven iX3 maakt gebruik van een 286 pk sterke elektromotor. Daaraan wordt een 80 kWh-accupakket gekoppeld. Dit alles is goed voor een actieradius van 440 km (WLTP).

Als de iX3 later dit jaar wordt onthuld, komt het in een druk segment terecht. Tesla is dan namelijk begonnen met de levering van de Model Y en ook Mercedes-Benz zit niet stil. De EQB, op basis van de huidige GLB, moet tegen die tijd gepresenteerd zijn. Ook Audi zit niet stil en dus is het goed mogelijk dat de productieversie van de Q4 E-tron Concept het de iX3 nog best lastig kan maken. Het productiemodel van die Audi wordt in 2021 verwacht met een geschatte actieradius van 450 km (WLTP). Bij Volvo stroopt de XC40 P8 Recharge zijn mouwen op voor de komst van de iX3.