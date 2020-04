BMW iX3 lekt te vroeg het internet op

Ongetwijfeld zullen er in Beieren een aantal gefronste gezichten zijn, nu de BMW iX3 plotseling in vol ornaat op het internet verschijnt. Via een mysterieus Instagram-kanaal deelt iemand de eerste twee foto's van de volledig elektrische SUV.

De onthulling van de BMW iX3 laat niet lang meer op zich wachten, maar het lijkt niet helemaal het idee geweest dat we de auto vandaag al te zien kregen. Via de officieuze weg is de iX3 nu echter ineens al wél te zien. Op Instagram staan op een volledig nieuw kanaal met amper volgers plots deze twee foto's, die te goed lijken om nep te zijn.

Zoals verwacht is de iX3 in de basis herkenbaar als een X3, maar dan met de nodige i-kenmerken. De blauwe accenten op de 'nieren' en de dorpels én het ontbreken van grote luchtinlaten in de voorbumper laten duidelijk zien dat hier om het volledig elektrische alternatief van de reguliere X3 gaat. Ook de bijzondere wielen horen uiteraard exclusief bij de iX3. Al met al blijft het behoorlijk trouw aan het ontwerp van de conceptversie.

Wat er onder de koets schuilgaat aan techniek, is gelukkig ook al bekend. BMW maakte onlangs bekend dat de iX3 gebruikmaakt van een 286 pk sterke elektromotor die de achterwielen aandrijft. Een 80 kWh-accupakket is verantwoordelijk voor de stroomtoevoer. Volgens BMW is een actieradius van 440 kilometer (WLTP) mogelijk met de nieuwkomer. De voornaamste concurrent, de Mercedes-Benz EQC, streeft-ie daarmee ruimschoots voorbij. Ongetwijfeld horen we snel meer, nu grootste verrassing er al af is.