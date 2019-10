Volvo XC40 P8 Recharge: volledig elektrisch

Volvo is niet bepaald de eerste autofabrikant 'oude garde' die de wereld verrast met zijn elektrische debuut, maar ze willen wel (een van) de beste zijn. Wat ze daartoe meebrengen: de XC40 P8 Recharge. Dat nieuws komt niet wat je noemt onverwacht. De XC40 werd anderhalf jaar geleden de eerste Volvo op het nieuwe modulaire CMA-platform gepresenteerd, bedoeld voor de meer compacte modellen van het merk en klaar voor een elektrische aandrijflijn. Natuurlijk is het uiterlijk geen verrassing, maar niettemin zijn er wel degelijk elektrische herkenningspunten. Zo zit de klep voor de laadkabel linksachter, terwijl bij de gewone XC40 de vulopening rechts zit. Het meest opvallende is de dichte grille in de neus.

Geen kattenpis

De P staat voor 'Pure' en het getal 8 belooft dat Volvo met aardig wat geweld aan de startlijn wil verschijnen. En dat doet het ook. Een gecombineerd vermogen van 408 pk en 660 Nm koppel vallen niet in de spreekwoordelijke categorie kattenpis, al helemaal niet in een vrij compacte auto als de XC40. Dat alles komt tot stand met behulp van een tweetal, identieke elektromotoren van 150 kW elk; ieder op een as. Daarmee is de XC40 P8 een vierwielaangedreven auto en sprint hij in een indrukwekkende 4,9 seconden van 0 naar 100 km/h. Verder ook belangrijk nieuws voor bijvoorbeeld eigenaren van caravans: de elektrische Volvo heeft een maximaal trekgewicht van 1.500 kg!

Dat alles vereist natuurlijk een aardige energieopslag en die brengt de XC40 mee in de vorm van een 73 kWh (netto, nominaal 78) accupakket dat onder de vloer en tussen de assen is geplaatst. Thuis, aan de wisselstroomlader (11 kW), is die in 7,5 uur op te laden van leeg naar helemaal vol. Onderweg kan hij aan de snellader maximaal 150 kW gelijkstroom aan en dan heb je zo'n veertig minuten nodig om hem van 10 naar 80 procent te vullen. Over de actieradius is Volvo nog wat minder precies, maar de Zweden weten wel te vertellen dat die in elk geval boven de 400 km moet komen, met een streefgetal van 430 km WLTP.

R-Design

Niet alleen in prestaties wordt de eerste elektrische Volvo hoog gepositioneerd, ook wat betreft de uitvoering blijft hij vooralsnog voorbehouden aan de hogere regionen van het segment. Gebaseerd op de R-Design-uitvoering heeft hij in elk geval alle nieuwe veiligheidssystemen (dus reken op autonomie niveau 2) en standaard een door Android ontwikkelt infotainment. Verder tot de standaard uitrusting behoren 19-inch vijfspaaks lichtmetalen wielen, keyless-drive, een elektrisch bedienbare achterklep en Park Assist aan de achterkant. Verdere uitrustingsdetails worden begin 2020 naar buiten gebracht. Wel hebben we alvast een prijs: de Volvo XC40 P8 is er in het derde kwartaal van volgend jaar vanaf € 59.900.

Volvo spreekt verder over een minderbedeelde XC40 P4 Recharge. Specificaties houden de Zweden nog even onder de pet, wel is bekend dat deze in het laatste kwartaal van 2021 op de Nederlandse wegen verschijnt. Voor elk daaropvolgend jaar tot aan 2025 heeft Volvo een geheel elektrisch model op de agenda staan, waarvan zowel een P4- als P8-versie verschijnt. Voor 2022 belooft dat de elektrische versie van de geheel nieuwe XC90 te zijn.

Op dit moment zijn wij zelf aanwezig bij de onthulling in Los Angeles en spreken we diverse topmensen en ingenieurs van Volvo, dus reken op meer details en achtergronden over de Volvo XC40 P8 in de komende AutoWeek (43), die woensdag 23 oktober verschijnt.