BMW en Rotterdam gaan deelmobiliteit stimuleren

Van de auto overstappen naar een deelscooter of het openbaar vervoer als je in het centrum moet zijn: met name grote steden zien graag dat automobilisten dit meer gaan doen. BMW wil daar een handje bij gaan helpen. De Nederlandse importeur van het merk slaat namelijk de handen ineen met de Gemeente Rotterdam en Mobian en Felyx, aanbieders van respectievelijk deelfietsen en -scooters, om die overstap makkelijker te maken.

'Smart City Travel', zoals het systeem heet, werkt als volgt. Als je een bestemming invoert op je BMW-navigatie, krijg je de vraag of je gebruik wilt maken van alternatief vervoer om daar te geraken. Als je inderdaad bereid bent om je auto daarvoor vroegtijdig te verlaten, controleert het systeem automatisch de beschikbaarheid van een parkeerplaats bij de P+R, die vervolgens automatisch wordt geboekt.

Om het gebruiksgemak te vergroten, is de Mobian-deelfiets dan ook meteen gereserveerd. Voor de Felyx-scooters is wel een extra stap benodigd. Je BMW kan weliswaar controleren of er in de buurt nog een scooter staat, maar dan moet je 'm daarna nog wel boeken via de Felyx-app. Liever verder met het OV? Dan kan de auto niet heel veel meer voor je betekenen.

Momenteel is Smart City Travel nog een pilot. BMW-rijders die mee willen doen kunnen zich aanmelden via BMW Labs. Let wel: je auto moet minimaal van bouwjaar 2018 zijn en moet beschikken over versie 7 van het iDrive-systeem. "We willen leren wat er voor nodig is om BMW-rijders te motiveren om allereerst deze slimme keuze vooraf te maken en vervolgens ook daadwerkelijk over te stappen wanneer er een alternatieve modus actief wordt aangeboden", aldus Marc Bras, Head of Mobility Services bij BMW Group Nederland. De pilot gaat begin mei van start.

Opvallend is wel dat de pilot alleen openstaat voor BMW's met een verbrandingsmotor. EV's en zelfs PHEV's zijn uitgesloten van deelname. Die auto's kunnen zich natuurlijk voortbewegen in een stadscentrum zonder zelf CO2 uit te stoten, maar voor de doorstroming vormen zij evengoed een hindernis. BMW Nederland zegt tegenover AutoWeek echter dat er later dit jaar nog een pilot aankomt die zich specifiek richt op rijders van elektrische- en plug-in hybride BMW's.

BMW Nederland en Rotterdam werken overigens al langer samen. In 2018 werd onder de noemer 'Electric City Drive' nog een pilot opgestart om elektrisch rijden in de steden met PHEV's te stimuleren. Inmiddels heeft BMW die functie doorgevoerd voor meerdere steden.