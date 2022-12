BMW 630 CS (1979) - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Sportieve coupés van BMW kunnen ook heerlijk subtiel zijn. Dat bewijst deze in schitterende staat verkerende 630 CS uit 1979 wel. Een 6-serie met een bescheiden inborst, in een heerlijk typische kleur voor die tijd.

BMW presenteerde afgelopen maand de herboren 3.0 CSL, een moderne hommage aan de befaamde BMW 3.0 CSL uit de jaren 70. Die oude CSL was het sportieve topmodel van de BMW E9-serie, volgens veel liefhebbers één van de mooiste BMW's ooit. De eerste BMW 6-serie wachtte dan ook de zware taak om die grote schoenen te vullen, maar bij het verschijnen van de E24 in 1976 wist BMW opnieuw de handen wel op elkaar te krijgen. Met zijn ranke koets, scherp overhangende neus en subtiele 'niertjes' was ook deze eerste 6-serie een sierlijke verschijning. Wel eentje die wat meer 'body' had en beduidend moderner was dan zijn voorganger, dat laatste kon geen kwaad als je bedenkt dat deze eerste 6-serie het uiteindelijk maar liefst 13 jaar moest volhouden.

We hebben hier dankzij AutoWeek-forumlid Karmann Ghia een 6-serie voor onze neus die stamt uit de tijd dat de E24 nog niet heel lang op de markt was. Dat blijkt onder meer wel uit het kleurtje, een voor die tijd lekker typisch groenbruin. In het interieur van de 6-serie (laatste foto) zien we groen leren bekleding die er perfect bij past. Ook valt de aanwezigheid van een automaathendel op en dat is voor sommigen dan wellicht juist een beetje een teleurstelling.

Deze 630 CS lijkt in 1979 dan ook meer voor rustig cruisen dan voor het sportievere werk te zijn aangeschaft. Met zijn 185 pk sterke 3.0 zes-in-lijn is het zelfs met automaat geen trage auto, alleen het kon natuurlijk wel een stuk spectaculairder. Een jaar eerder verscheen boven de al wat sterkere 633 CSi de 635 CSi. In Nederland was de 630 CS overigens niet leverbaar, bij ons begon het aanvankelijk bij de 633 CSi (200 pk) en in 1979 kwam de 628 CSi er als instapper bij, die dankzij injectie wel nagenoeg zo sterk was als deze 630 CS.

Dat wij de 630 CS destijds niet hadden, verraadt al dat we hier een importauto te pakken hebben. Deze klassieker kwam pas in 2010 naar ons land en is alweer bij zijn derde Nederlandse eigenaar. Dat is wel een trouw baasje, want eind vorige maand waren hij/zij en de BMW alweer tien jaar samen. Zo te zien krijgt hij alle zorg en liefde en de aandachtspuntenvrije apk-keuring van afgelopen jaar is een aardige indicatie dat de BMW onderhuids al net zo netjes is als vanbuiten. Chapeau!