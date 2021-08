BMW 2.5 CS (1975) - In het wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Gewoon omdat het steeds minder vanzelfsprekend is dat je nog iets leuks aantreft tussen al het grijze leaseblik.

Anno 2021 is een BMW 6-serie een lel van een liftback, maar toen de 6-serie in 1976 voor het eerst werd gepresenteerd, was het een gelikt gelijnde tweedeurs. De 6-serie volgde de door niemand minder dan Wilhelm Hofmeister getekende E9-modellen op en dankzij AutoWeek-lezers Petra en Jeroen staat er vandaag een late 2.5 CS voor je op de digitale planken van In het Wild.

De 6-serie is niet meer wat het is geweest. Sinds BMW de 6-serie Coupé, Cabrio en Gran Coupé heeft vervangen door de 8-serie, bestaat de 6-serie alleen nog uit de 6-serie GT. De 6-serie werd in 1976 op de markt gebracht en volgde destijds de coupés van BMW E9-serie op. De E9 serie werd in 1968 gelanceerd, aanvankelijk alleen als 2800 CS met een 170 pk sterke 2.8 zes-in-lijn. De 2800 CS hield het overigens slechts 2 jaar vol, in 1971 werd de 2.8 namelijk vervangen door de fameuze 3.0 CS (182 pk) en de dankzij onder meer een injectiesysteem in plaats van carburateurs 203 pk sterke 3.0 CSi. Hoewel de 3.0's uiteindelijk nog het oppermachtige homologatiemodel 3.0 CSL boven zich kregen, was ook dat niet de laatste toevoeging aan het leveringsgamma van de Coupés.

Voor de laatste nieuwe motorversie van de E9 deed BMW noodgedwongen een stapje terug. Als gevolg van de oliecrisis hing de ene na de andere autofabrikant kleinere motoren zijn auto's en ook de E9 moest er aan geloven. In 1974, twee jaar voordat de 6-serie het model verving, lepelde BMW een 2,5-liter grote 152 pk sterke zescilinder in de neus van de E9. Deze naar verluidt nog zeldzamere versie dan de 3.0 CSL was daarmee direct de minst krachtige E9, maar het zal ons worst wezen. De koets van de door Wilhelm Hofmeister getekende BMW ligt zo lekker op het netvlies dat er net zo goed ook een grasmaaiermotor in had kunnen liggen.

Het in piekfijne staat verkerende exemplaar op deze foto's stamt uit 1975 en stak in 2000 voor het eerst de Nederlandse grens over. Sinds 2006 is hij in bezit van de huidige eigenaar en zo te zien ontfermt hij of zij zich met grote zorg over de 46 jarige oude BMW. En terecht.