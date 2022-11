BMW 3.0 CSL is terug en gaat in productie

Medio dit jaar slingerde de topman van BMW's M-divisie een stel foto's via de digitale kanalen de wereld in, waarop een tot dan toe onbekende gecamoufleerde coupé van BMW was te zien. We vermoedden destijds al dat we op die foto's een moderne interpretatie van de 3.0 CSL zagen, dat zou namelijk mooi aansluiten op het M-jubileum dat BMW al even aan het vieren is. Vandaag kunnen we je eindelijk de jongste knipoog naar de 3.0 CSL van weleer laten zien. Dit is de nieuwe BMW 3.0 CSL, en hij gaat in productie!

De BMW 3.0 CSL is zeer waarschijnlijk gebaseerd op de M4 Coupé. De nieuwe coupé is slechts tot op zekere hoogte voorzien van designelementen die verwijzen naar het verleden. Een retromodel is het dus niet direct. De 3.0 CSL biedt in tegenstelling tot de M4 Coupé slechts plaats aan twee inzittenden. De sportcoupé borduurt vooral voort op het concept van de 3.0 CSL uit het verleden. CSL staat immers voor Competition, Sports en Lightweight en dus is het niet heel verwonderlijk dat de kersverse 3.o CSL een prima pk-per-kilo-verhouding heeft. Waar elke pk in de oorspronkelijke 3.0 CSL 6,2 kilo in beweging moest zetten, hoeft elke pk in de nieuwe 3.0 CSL slechts 2,9 kilo te verplaatsen. Het lage wagengewicht is onder meer gerealiseerd door de veelvuldige toepassing van met koolstofvezel versterkt plastic. Nagenoeg alle carrosseriedelen zijn uit dit lichtgewicht materiaal vervaardigd.

De BMW 3.0 CSL heeft ook nog eens de krachtigste zescilinder die de Duitsers ooit in een straatauto legden. De 3.0 zes-in-lijn stampt er namelijk 560 pk en 550 Nm uit. Dat vermogen vindt zijn weg via een handgeschakelde zesbak naar de achterwielen. Fijn nieuws voor de puristen dus. De sportcoupé heeft een actief M-differentieel, koolstofkeramische remmerij, een speciaal afgestelde ophanging en meer technische lekkernijen uit de trukendoos van BMW's M-divisie.

BMW produceert slechts 50 exemplaren van de 3.0 CSL. Dat aantal is uiteraard een verwijzing naar het 50-jarig bestaan van de M-divisie.

Het is overigens niet de eerste keer dat BMW een hommage aan de 3.0 CSL heeft klaarstaan. Zo liet het in 2015 nog de 3.0 CSL Hommage R zien, een heftigere variant van de eerder dat jaar getoonde 3.0 CSL Hommage. Ook van de 2002 heeft BMW eens een dergelijk 'Hommage'-model gemaakt.