BMW 3-serie facelift gelekt

De foto's van de drie exemplaren van de gefacelifte BMW 3-serie zijn gevonden door Wilco Blok op de website van het Chinese Ministerie van Industrie en Informatie Technologie. Vandaar dat ze ook alle drie een lange wielbasis hebben, daar zijn ze in China gek op. Hoewel het hier gaat om de Chinese BMW 3-serie, kunnen we uit de foto's al afleiden hoe de Europese facelift eruit gaat zien. De koplampen zijn bijvoorbeeld gladgestreken en hebben geen inkeping meer aan de onderkant. Ook wijzigt de vorm van de voorbumper, waarbij BMW de centrale luchtinlaat een wat grotere rol toedicht dan voorheen. De inkepingen aan weerszijden van die centrale luchtinlaat veranderen bovendien van vorm en zijn voortaan L-vormig.

Daar houdt het niet op met de wijzigingen aan de voorkant. De vorm van de grille bleef hetzelfde, maar de indeling verandert wel. Daarbij lijkt het erop dat de grille verschilt per uitvoering. Op het blauwe exemplaar is een grille te zien met dubbele verticale spijlen, terwijl de grilles van het grijze en witte exemplaar juist gevuld is met dunne horizontale streepjes. Of dit afhankelijk is van het aanvinken van het M-pakket is niet duidelijk, want alle drie de auto's hebben kleine M-logo's op de flanken. Aan de achterzijde van de gefacelifte 3-serie veranderde alleen de achterbumper. De diffuser komt wat verder omhoog en de ronde uitlaten lijken het veld te hebben geruimd voor sierstukken die eerder alleen de M340i en M340d onder hun kont mochten dragen. Nog een factor waarmee het onderscheid tussen de verschillende uitvoeringen vervaagt.

Opvallend genoeg reed BMW in Europa rond met prototypes die wél ronde uitlaten hadden. Het is dus nog niet duidelijk in hoeverre de wijzigingen op de Chinese uitvoering van de 3-serie ook overkomen naar Europa, maar reken er maar op dat 'onze' 3-serie later dit jaar een aanzienlijk deel van dit pak krijgt aangemeten. Verder kun je uitgaan van een update voor het infotainmentsysteem met nieuwe schermen die het interieur van de 3-serie meer in lijn brengen met dat van de elektrische i4. Over elektrisch gesproken: het ontwerp van de gefacelifte 3-serie was al grotendeels bekend door de onthulling van de i3. Die elektrische 3-serie komt alleen niet naar Europa. Wij krijgen in plaats daarvan een heel buffet aan mild-hybride en plug-in hybride aandrijflijnen voorgeschoteld.