Blik to the Future: Mercedes-Benz GLA

'Blik to the Future' is de glazen bol van onze visionaire kunstenaars die, op basis van spionagebeelden en/of goed geïnformeerde bronnen, vooruitblikken op wat ons aan moois te wachten staat.

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, betekent de al gepresenteerde Mercedes-Benz GLB niet het einde van de GLA. De opvolger van die auto komt er gewoon, maar hoeft de SUV-last van de compacte Mercedessen niet meer in zijn eentje te dragen.

Terwijl de GLB een echte SUV wordt, behoudt de nieuwe GLA zijn cross-over-vorm. Het wordt dus opnieuw een auto die ergens in het gebied tussen een SUV en een hatchback opereert. De grote wielen en wielkasten en een flinke bodemspeling zijn present, maar het koetswerk behoudt het gestroomlijnde, afgeronde karakter van de vijfdeurs A-klasse. Zonder daarmee direct overeen te komen overigens, zoals dat ook bij de huidige GLA het geval is. Ten opzichte van zijn voorganger lijkt de GLA iets meer naar de B-klasse toe te kruipen en dat zou goed nieuws kunnen zijn voor het ruimteaanbod. Buiten de carrosserievorm is er eigenlijk niet zoveel te melden over de GLA, want onderhuids komt nagenoeg alles overeen met wat we al kennen van de vele andere Benzen in dit segment. Reken op dezelfde reeks benzine- en dieselmotoren, met AMG 35- en AMG 45-varianten als sportieve toppers.

Nu de vraag naar SUV’s maar blijft groeien, grijpen steeds meer autofabrikanten naar het aanbieden van twee verschillende hoogpotigen in hetzelfde segment. Luxemerken doen dat al langer met de zogenaamde coupévarianten, maar we zien het dankzij de T-Roc en de Tiguan ook bij Volkswagen. De Kia Xceed is ook een goed voorbeeld van deze praktijk.