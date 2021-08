Bijzondere Land Rover Defender V8 van Heritage Customs

Heritage Customs is een mede door de Nederlandse ontwerper Niels van Roij opgericht bedrijf waar je kunt aankloppen voor een tot in de kleinste details op persoonlijke smaak aangepaste auto. Vandaag laat Heritage Customs zijn nieuwste creatie zien, een in opdracht van een klant aangepaste Land Rover 'Defender' 90. Nee, het gaat niet om het actuele model en ook niet om een recente Defender van de generatie ervoor. De auto in kwestie rolde namelijk al in 1985 van de band, vijf jaar voordat de Land Rover 90 en 110 omgedoopt werden tot Defender.

De koets van de one-off is bespoten met een bijzondere 'Moon Dust'-lak die, afhankelijk van de lichtval, van kleur verandert. De speciale Land Rover heeft roosters op de flanken en op de motorkap van gefreesd aluminium en ook is de aangepaste en net als het dak en de brede wielen in het zwart uitgevoerde voorbumper afkomstig van Heritage Customs. Hetzelfde geldt voor de omlijstingen van de grille en de koplampen. Opvallend is ook de verlichting zelf, Heritage Customs geeft de '90' rondom namelijk full-ledverlichting.

Niet alleen van het exterieur is werk gemaakt, ook de binnenkant van de 36 jaar oude Land Rover is afgeladen met bijzondere details. Zo is het meubilair bedekt met een combinatie van leer en fraai gestikt alcantara. Ook de zijwaarts geplaatste banken achterin zijn met dit materiaal bekleed. Opvallend is de vloer achterin de offroader. Hier ligt namelijk geen teakhout zoals je wellicht bij een luxueus aangeklede one-off zou verwachten, maar gewoon een massief houten vloer. De V8 die Land Rover in de jaren tachtig in de 90 en 110 hing, is stukken minder sterk dan de beestachtige 5.0 V8 die in de actuele Defender goed is voor 525 pk. De 3.5 V8 leverde namelijk een bescheiden 114 pk en 251 Nm koppel.