Land Rover Classic heeft weer een oude Defender in een nieuw en vooral ook oud jasje gestoken. Dit is de Classic Defender V8 Churchull Edition; geheel naar het voorbeeld van de Defender van Winston Churchill.

Er zijn maar weinig dingen zo Brits als de Land Rover Defender en Winston Churchill. Die twee vormden jarenlang een combinatie, want de voormalig premier kreeg op zijn 80e verjaardag (in 1954) een Land Rover Series 1 cadeau. De oer-Defender had het opvallende kenteken UKE 80. Churchill deed de auto nooit weg, na het overlijden van de beroemde staatsman bleef UKE 80 nog enkele jaren in handen van familie. De auto is in 2013 in handen gekomen bij de huidige eigenaar, die 'm liet restaureren en in het Zwitserse Emil Frey Classics Museum parkeerde. De echte auto kom je dus niet snel tegen, maar er komen modernere eerbetonen aan in de vorm van de Classic Defender V8 Churchill Edition.

Land Rover Classic bouwt gebruikte Defenders om tot de Churchill Edition. Men gebruikt onder meer een lak die zo nauwkeurig mogelijk het 'Bronze Green' van het origineel benadert. De stalen wielen worden in dezelfde kleur gespoten en op de flank van de auto zie je het kenteken van Churchills auto. Ongeverfd gegalvaniseerd staal zorgt rondom ook voor een bijzondere touch. De Classic Defender V8 Churchill Edition komt als 90, 110 en als Soft Top en heeft, zoals de naam al zegt, altijd een V8. Een 405 pk en 515 Nm sterk exemplaar, gekoppeld aan een achttraps automaat. Eibach-veren, Bilstein-dempers en remklauwen van Alcon moeten helpen om de Defender goed te kunnen beteugelen. Geen overbodige luxe, want deze Defender speert in zo'n 6 seconden van 0 naar 100 km/h.