Bijgewerkte Suzuki Ignis gesnapt

Suzuki heeft een frissere Ignis in de ontwikkelingskamers staan en van die gemoderniseerde versie is nu vroegtijdig de koets in de digitale openbaarheid verschenen.

Het is 2015 als studiemodel IM-4 opdroogt in de vorm van de Ignis, een zeer compacte hatchback met een vrolijke koets die een jaar later tijdens de Autosalon van Parijs ook voor de Europese markt werd gepresenteerd. Inmiddels hebben we de kalender van 2019 vervangen door die van 2020 en dat betekent dat de Ignis inmiddels enkele jaren oud is. Op Instagram zijn nu de eerste afbeeldingen van de gefacelifte Ignis opgedoken.

Suzuki geeft de Ignis ogenschijnlijk geen heftige facelift, maar er zijn toch zeker duidelijke verschillen met het huidige model waar te nemen. Zo knipt Suzuki de horizontale lamel uit de grille en zet het merk er vier losse elementen voor in de plaats, zoals we dat al zagen op de bijzonder genaamde S-Presso. De voorbumper is volledig nieuw en heeft naast een sportief ogend middenstuk nu twee losse eilandjes waarin de mistlampen zijn ondergebracht. Ook aan de achterzijde zien we een nieuwe bumper. Ongetwijfeld voert Suzuki ook aanpassingen door in het interieur, maar welke dit zijn, is vooralsnog niet bekend.

Medio vorig jaar paste Suzuki het leveringsgamma van de Ignis aan. Hierbij werd elke handgeschakelde variant voortaan voorzien van Smart Hybrid-techniek, maar de automatisch schakelende versies moeten het nog altijd zonder stellen. In alle gevallen is de krachtbron zelf een 1.2. De vanafprijs van de Ignis ligt op € 15.899.