Facelift Friday: Suzuki Ignis (2003)

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

In vele jaren ‘Facelift Friday’ zijn facelifts toch wel in alle denkbare vormen en maten voorbijgekomen. Tenminste … dat dachten we. Suzuki maakte het in 2003 wel erg bont en kwam met een Ignis die niet alleen een nieuwe neus kreeg, maar ook een stuk langer werd.

Dat een auto bij een facelift een paar centimeter groeit, is op zich geen nieuws. Een nieuwe voorbumper kan immers effect hebben op de totale lengte van de auto, zoals bijvoorbeeld bij de beroemde facelift van de Fiat Multipla het geval was.

Bij de Ignis gaat het echter om een ander soort verlengen. De in 2000 geïntroduceerde SUV-achtige werd in 2003 speciaal voor de Europese markt met bijna 15 cm opgerekt. De wielbasis bleef gelijk, maar de overhang achter werd fors groter.

Nog een bijzonderheid: alle grootscheepse wijzigingen golden alleen de vijfdeursversie van de Ignis. De driedeurs, waarop ook de geinige Sport was gebaseerd, bleef op wat details na altijd de oude. Aanvankelijk was een vijfdeurs Ignis wat de naam doet vermoeden: een driedeurs, maar dan met twee extra portieren. In 2003 veranderde dat. Suzuki besloot in dat jaar de vijfdeurs Ignis te vervangen door een exemplaar met de uiterlijke kenmerken van de Chevrolet Cruze, een door het Australische Holden ontwikkelde Ignis-afgeleide die onder meer in Japan als Chevrolet leverbaar was.



Dat betekende dat de Europese vijfdeurs om te beginnen een heel nieuwe neus kreeg. De afgeronde koplampen maakten plaats voor hogere, smallere en scherpere exemplaren, de grille werd strakker, de voorbumper anders en ook motorkap en zijschermen moesten eraan geloven. Aan de achterzijde ging men zo mogelijk nog rigoureuzer te werk. Het derde zijruitje werd als het ware ‘omgedraaid’. Het maakt daarom sinds 2003 visueel geen onderdeel meer uit van de zijruitpartij, maar is juist verbonden met de achterruit. Tussen zijruit en achterruit werden nog wel even nieuwe lichtunits gemonteerd, die een stuk groeiden ten opzichte van de oude situatie. Een geheel nieuw dashboard maakte de metamorfose compleet.

Unieke achterlichten

Het resultaat gaat het begrip 'facelift' eigenlijk voorbij, maar toch is de 2003-editie in feite nog steeds de oer-Ignis. Hoewel de Europese Ignis na deze operatie als twee druppels water op de Holden Cruze en Chevrolet Cruze leek, bleef zijn toegenomen lengte altijd voorbehouden aan de louter in Europa leverbare Suzuki-variant. Geïntrigeerd door dit bijzondere verhaal? In deze aflevering van ‘De Tweeling’ lees je er alles over en komen ook de maffe achterlichten van de Cruze voorbij.