Bijgewerkte Subaru XV in beeld

Subaru heeft een gefacelifte XV in de ontwikkelingskamers staan. Vandaag kunnen we je een eerste afbeelding van de Europese versie van die aangescherpte cross-over laten zien.

Subaru stelde de huidige generatie XV tijdens de Autosalon van Genève aan het Europese publiek voor. Subaru's cross-over maakte in 2019 ook nog eens kennis met een hybride e-Boxer-aandrijflijn. Inmiddels is de XV enkele jaren op de markt en dat betekent dat Subaru het model op detailniveau perfectioneert.

Dat er een herziene versie van de XV in het vat zat, zal niemand verbazen. Het Amerikaanse equivalent van de XV, de Subaru Crosstrek, werd vorig jaar aangescherpt en ook de sterk aan de XV/Crosstrek gerelateerde Impreza werd in 2019 in Japan al subtiel vernieuwd. De Engelse tak van Subaru geeft vandaag een eerste afbeelding van de voor de Europese markt bestemde vernieuwde XV zien.

Die wijkt opnieuw optisch af van zijn Amerikaanse Crosstrek-broertje. De uiterlijke verschillen met de in 2017 gelanceerde XV zijn overigens niet zeer ingrijpend. Subaru slijpt hem fijn door de cross-over een andere voorbumper te geven, compleet met een groter zwart kunststof deel, een nieuwe skidplate en L-vormige zilvergrijze inzetstukken. Subaru geeft de XV daarbij nieuwe sierdelen rond de mistlampen, een strakgetrokken en meer hoekige grille met naast ander gaaswerk ook een horizontaal deel waar het Subaru-logo in is gehuisvest. Subaru monteert verder nieuw 18-inch lichtmetaal onder de XV en stelt twee kersverse lakkleuren beschikbaar: Plasma Yellow en Horizon Blue.

Subaru verbetert onder meer een verbeterde X-Mode-modus en kan nu ingesteld worden in de standen Snow/Dirt en Snow/Mud. Handig voor als je je met de vierwielaandrijver op glad terrein begeeft. Meer aanpassingen? Zeker, Subaru herziet de ophanging door 'm nieuwe veren en dempers te geven en geeft de cross-over onder meer een camera aan de voorzijde met een kijkhoek van 180 graden. De zijspiegels passen zich voortaan aan zodra je de transmissie in R zet. Daarbij klappen de spiegels voortaan automatisch in als je motor uitzet. Daarnaast profiteert de XV van de komst van een geheugenfunctie voor zowel de elektrisch verstelbare bestuurdersstoel als de zijspiegels.

Subaru levert de XV in Nederland momenteel met een 114 pk sterke 1.6 viercilinder boxermotor, al is de e-Boxer-aandrijflijn het juweeltje van het gamma. De Subaru XV e-Boxer is namelijk een hybride met een 150 pk 2.0 viercilinder boxermotor en een 17 pk elektromotor. Ongeacht de gekozen uitvoering heeft het model vierwielaandrijving.

We zijn nog in afwachting van een reactie van Subaru Nederland over de Nederlandse situatie voor wat betreft de herziene XV.