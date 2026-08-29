Hyundai Ioniq 3 42 kWh Select - €27.995 (tijdelijk €27.245)

Vreemd hè, zo’n Ioniq 3 zonder N Line-bumpers? We lieten hem al eens kort zien, maar we vinden het niet zo gek dat Hyundai deze auto aanvankelijk alleen mét die N-opsmuk liet zien. ‘N Line’ maakt hier nu eenmaal nogal wat verschil, omdat de sportievere bumpers onder meer een groot zwart vlak in de voorbumper opleveren. Zonder dat vlak is de Ioniq 3-neus vooral heel strak en dicht. Ook prima, maar wel heel anders en heel wat ingetogener. De afsluitbare koelopening helpt daarbij ook een beetje mee, want de panelen voor het gat onderin de bumper zijn gewoon meegespoten in carrosseriekleur. In dit geval betekent dat ‘rood’, want standaard levert Hyundai deze auto in smakelijk ‘Fierce Red’ af. Een uni-lak, dat wel. Koplampen en achterlichten stralen louter led-licht uit, hoewel duurdere uitvoeringen wel fraaiere verlichting hebben met bijvoorbeeld die typische verlichte ‘pixels’ tussen beide lichtunits.

De Select-versie herken je niet aan die gladde bumpers, die ook op de Trend, Vision en Prime zitten. De 16-inch wielen zijn wél uniek voor de instapper. Dat geldt ook voor de heldere zijruiten en achterruit, want privacy glass krijg je pas vanaf de Trend. Zo kun je vanuit alle hoeken mooi naar het dashboard kijken, ook dat is uniek voor de Select. Deze basisversie van de Hyundai Ioniq 3 krijgt namelijk als enige geen instrumentarium, en dat onderscheid is best uniek in autoland. Het hooggeplaatste scherm (een beetje Peugeot-achtig) achter het stuur zit er bij de Select simpelweg niet in. In plaats daarvan staat je snelheid in de linkerbovenhoek van het centrale touchscreen, wat we dan weer van Tesla kennen. Dat touchscreen is bij de Select en de Trend trouwens ook een slagje kleiner dan bij duurdere uitvoeringen: 12,9 in plaats van 14,6 inch.

Dat stoelverwarming ontbreekt op de basisversie van de Ioniq 3, is voor dit geld geen schande. Toch is het jammer, want dit is een voorziening die veel EV-rijders terecht graag hebben. Zo zijn er wel meer dingen die de duurdere Trend-versie al heel snel aantrekkelijk maken. Die uitvoering heeft bijvoorbeeld een lampje boven de achterbank, een in hoogte verstelbare passagiersstoel, een elektrische lendensteun voor de bestuurder, opbergvakjes achterop de voorstoelen, een regensensor en lampjes bij het spiegeltje in de zonneklep. Allemaal kleine dingen, maar wel heel handig. Ook batterijverwarming, een draadloze telefoonlader, stuurwielverwarming en elektrisch inklapbare buitenspiegels horen bij de voorzieningen die de Trend wel, maar de Select niet heeft.

Is het dan helemaal behelpen in zo’n Select? Dat nu ook weer niet. De auto heeft ‘gewoon’ climatecontrol met twee zones, luidsprekers rondom, draadloze Android Auto en Apple Carplay, adaptieve cruisecontrol en een automatisch dimmende binnenspiegel. Prima, maar toch missen we het een en ander.

De keuze van de auteur

Ik heb al een beetje verraden dat het voor mij minimaal een Trend zou worden. Met die versie ben ik dan eigenlijk ook wel meteen klaar. De grote keuze die dan nog volgt, is die tussen twee batterijpakketten. De basisversie heeft 42 kWh en een actieradius van dik 340 kilometer, de Long Range heeft 61 kWh en komt krap 500 kilometer ver. Hier zie je overigens wel direct het effect van de grotere wielen van de Trend: die houdt het bij 488 kilometer, de Select scoort 497 stuks. Een N Line Evo is in dat opzicht helemaal een ramp: 428 kilometer! Het grotere accupakket kost ongeacht de uitvoering €4.000 extra en is er ook gewoon in combinatie met de basisuitrusting. Andersom geldt dat niet: vanaf de N Line is een Ioniq 3 altijd een Long Range.

Als het budget het toelaat, zou ik toch voor zo’n Long Range gaan. Die komt niet alleen verder, maar laadt ook sneller en is zelfs nipt efficiënter. Het iets lagere vermogen (!) neem ik dan wel voor lief, een strepentrekker is dit immers toch niet. Het wordt dus een Ioniq 3 Long Range Trend van €34.995, of €34.345 met de tijdelijke korting. Het optionele Tech Pack laat ik voor wat het is, want navigeren lukt met Android Auto ook wel. Rest ons nog een kleur. Het standaard rood is leuk, maar ‘Ice Blue Pearl’ vind ik toch net mooier. Ik combineer het met het lichte interieur dat bij de Trend een gratis optie is, nog een voordeel van deze uitvoering. Het resultaat oogt fris en kost €35.140.