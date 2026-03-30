Bestuursvoorzitter Stellantis heeft er vertrouwen in

‘Komt goed’

John Elkann Stellantis
Jan Lemkes
Bestuursvoorzitter John Elkann heeft er alle vertrouwen in dat Stellantis het tij kan en zal keren de komende jaren.

John Elkann is een lid van de beroemde Angelli-familie (via zijn moeder), bestuursvoorzitter van Stellantis en CEO van Exor, de grootste aandeelhouder van Stellantis. Volgens Bloomberg heeft hij de aandeelhouders van Exor verzekerd dat er verbetering komt in de situatie van Stellantis, dat vorig jaar nog 22,2 miljard euro moest afschrijven doordat het besloot grootscheepse elektrificatieplannen voorlopig te parkeren.

Elkann ziet die afschrijvingen en het bijbehorende verlies als een keerpunt en stelt dat Stellantis nu weer vooruit kan kijken. De Amerikaans/Europese autobouwer gaat zich richten op het verbeteren van de kwaliteit, legt een sterkere nadruk op hybride aandrijving en is al onderweg om in Amerika de relatie met dealers te verbeteren. Dat moest, want de Amerikanen kregen de afgelopen jaren het idee dat Stellantis’ focus te veel naar elders was verschoven.

Amerika is trouwens ook de plek waar op elektrisch gebied de grootste slachtoffers vallen. In de VS neemt Stellantis bijvoorbeeld afscheid van alle plug-inhybrides en komt er toch geen volledig elektrische RAM 1500. Begrijpelijk, gezien het matige succes van de concurrenten van die auto, maar tegelijkertijd ook weer lastig, omdat elektrisch rijden sinds de oorlog in Iran en de stijgende olieprijzen juist weer wat aantrekkelijker is geworden. Vanwege de geopolitieke situatie benadrukt Elkann dat ook 2026 nog uitdagend kan zijn, maar op de langere termijn zegt hij positief te zijn. Je zal maar aan het roer van een autobouwer staan …

