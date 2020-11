Bestelversie Suzuki Jimny lost reguliere Jimny af

De Suzuki Jimny is al eventjes uit de prijslijsten verdwenen in Nederland, maar hij keert terug! Ruimer dan voorheen, maar wel ten koste van de zitplaatsen achterin.

Alweer twee maanden geleden kon AutoWeek als eerste melden dat er een bestelversie van de Suzuki Jimny naar Nederland komt. De Suzuki Jimny Professional is nu ook officieel aangekondigd voor een marktintroductie begin 2021. Zoals we toen al vermoedden, luidt de komst van de Jimny Professional ook definitief het einde in van de hier eerder nog leverbare personenversie. Die keert volgens de importeur niet meer terug.

De bestelversie moet het stellen met slechts twee zitplaatsen, maar daarvoor krijg je achterin natuurlijk wel de nodige ruimte terug. De bagageruimte is dankzij de afwezigheid van de achterbank in totaal 863 liter groot. Ook is de laadvloer vlak gemaakt. Wel zo makkelijk. In vergelijking met de reguliere Jimny met de achterbank plat slokt de Professional 33 liter meer bagage op. Er kan tot 150 kilo aan spullen worden vervoerd, in tegenstelling tot de 115 kilo die het voorheen was. Een netje achter de stoelen zorgt ervoor dat de inzittenden niet zomaar pakketjes gaan koppen bij een stevige remactie. Verder blijft alles overigens bij het oude en ook doet nog altijd de 1.5 viercilinder met een vermogen van 102 pk dienst als krachtbron.

Nu is uiteraard de grote vraag; wat doet deze versie met de prijs van de Jimny? Helaas hoorden we in september al dat het model vanwege zijn afmetingen niet in aanmerking komt voor een grijs kenteken, zodat gewoon bpm wordt berekend. De exacte vanafprijs meldt Suzuki later nog, maar reken dus niet op een forse prijsdaling ten opzichte van de reguliere uitvoering. De levering van de bestel-Jimny begint in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar.