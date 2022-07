Benzineprijs naar 'laagste' punt in twee maanden

Goed nieuws! Soort van. De benzineprijs is op het laagste punt in twee maanden beland, al blijft brandstof relatief duur. De daling lijkt voorlopig nog niet ten einde.

Vrijdag staat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van benzine (E10) volgens consumentencollectief United Consumers op €2,297. Net onder de €2,30 per liter dus, dat was halverwege mei voor het laatst het geval. Het toppunt werd bereikt in juni, toen de benzineprijs voorbij de €2,50 per liter ging. Sindsdien is er dus weer grofweg 20 cent per liter afgegaan.

De daling is ook te merken voor dieselrijders. De GLA-prijs van een liter diesel ligt nu op €2,137, waar dat vorige maand nog ruim €2,30 was. Lpg-rijders zijn natuurlijk sowieso al veel goedkoper uit, maar bij lpg is er bovendien al zo'n drie maanden een alsmaar dalende prijs. De adviesprijs van een liter lpg is op het moment €1,10.

Dat de brandstofprijzen dalen, heeft alles te maken met zakkende olieprijzen. De verwachting is dat olie nog wel wat goedkoper wordt en dat is natuurlijk gunstig voor de prijzen aan de pomp. Dat de euro minder waard wordt ten opzichte van de dollar, vertraagt het dalen van de brandstofprijzen wel wat. Bovendien zijn oliemaatschappijen er niet per se als de kippen bij om de brandstofprijzen te verlagen als de olieprijzen zakken.