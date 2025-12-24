"Deze daling laat zien dat de accijns niet de enige oorzaak is van wat je betaalt aan de pomp. De prijs van ruwe olie op de wereldmarkt weegt vaak zwaarder en die is de laatste tijd flink gedaald", zegt Foolen. "Economische onzekerheid, politieke spanningen en afspraken over olieproductie hebben direct invloed op de olieprijs. Als die daalt, zie je dat meestal terug aan de pomp, ook als de accijns stijgt."