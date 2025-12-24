Ga naar de inhoud
Benzineprijs daalt in aanloop naar accijnsverhoging van 1 januari

Benzine inslaan bij de kerstboodschappen

Rolls-Royce Silver Shadow tanken bp onbemande pomp
  • Nieuws

De benzineprijs is de afgelopen weken gedaald in de aanloop naar de hogere accijns van volgend jaar. Wat de benzineprijs na 1 januari doet hangt minder af van de accijns en meer van de olieprijs.

De benzineprijs is inmiddels gedaald tot 2,112 euro per liter, meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers dinsdag. In november bereikte die prijs met €2,202 per liter nog het hoogste punt in bijna anderhalf jaar tijd. De prijsdaling komt kort voordat op 1 januari de accijnskorting op brandstof gedeeltelijk verdwijnt. Een liter benzine wordt door de accijnsverhoging 5,6 cent duurder. Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers vragen veel mensen zich af wat ze straks echt merken van die verhoging.

"Deze daling laat zien dat de accijns niet de enige oorzaak is van wat je betaalt aan de pomp. De prijs van ruwe olie op de wereldmarkt weegt vaak zwaarder en die is de laatste tijd flink gedaald", zegt Foolen. "Economische onzekerheid, politieke spanningen en afspraken over olieproductie hebben direct invloed op de olieprijs. Als die daalt, zie je dat meestal terug aan de pomp, ook als de accijns stijgt."

Benzineprijzen 2026

Het is lastig te voorspellen wat de benzineprijs na 1 januari doet. "Dat hangt minder af van de accijns en meer van de olieprijs", zegt Foolen. Volgens UnitedConsumers is de kans klein dat de benzineprijs nog verder zakt. Voor automobilisten zou dit betekenen dat tanken voor 1 januari waarschijnlijk goedkoper is dan daarna.

De accijnsverhoging vanaf 1 januari staat vast: de Tweede Kamer stemde er eind november mee in. Wat daarna gebeurt, hangt af van de keuzes die de overheid maakt en hoeveel geld er nodig is, zegt Foolen. "De overheid kan de accijns verhogen, maar het is nu nog niet te zeggen wanneer dat gebeurt en hoe groot zo'n verhoging wordt."

