Benzine- en dieselprijzen blijven dalen

Eerder in november dook de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor zowel benzine als diesel voor het eerst sinds ruim een jaar onder de €2 per liter. Wie ervoor vreesde dat de brandstofprijzen weer rap zouden stijgen, kunnen we enigszins geruststellen. Dat is vooralsnog niet het geval.

Sterker nog, de adviesprijzen zijn nog iets verder gedaald, zo blijkt uit informatie van UnitedConsumers. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter benzine (Euro95, E10) bedraagt momenteel €1,942. Op 21 november lag die adviesprijs nog op €1,979. Ook is de GLA-prijs van een liter diesel verder gezakt. De Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van een liter diesel bedraagt nu €1,913 waar die ruim een week geleden op €1,966 lag.

In oktober 2021 brak de adviesprijs voor benzine door de grens van €2 per liter en is daar tot kort geleden niet meer onder gekomen. In juni betrof de GLA-prijs van een liter benzine maar liefst ruim €2,50. In de staart van de zomer was diesel voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis duurder dan benzine, maar inmiddels inmiddels is diesel weer (iets) goedkoper. Het prijsverschil is met zo'n 6 cent per liter in ieder geval nog lang niet zo groot als vroeger. Belangrijk om niet te vergeten is dat de huidige brandstofprijzen tot op zekere hoogte nog worden gedempt door de accijnsverlaging die tot juli volgend jaar van kracht is. Ook betaal je natuurlijk bij lang niet elk tankstations de GLA-prijzen. Met name op niet-A-locaties betaal je veelal fors minder voor een liter benzine of diesel. Zo is het momenteel lokaal al mogelijk om voor minder dan €1,75 per liter Euro95 (E10) te tanken.

Door onrust in China zijn de olieprijzen momenteel gezakt tot het laagste niveau sinds december 2021. Zo daalde zowel de prijzen van een vat Amerikaanse olie als een vat brentolie maandagochtend met zo'n 3 procent. De exacte uitwerking hiervan op de brandstofprijzen is niet exact te voorspellen, maar we kunnen er voorzichtig vanuit gaan dat de brandstofprijzen de komende dagen of weken in ieder geval niet gaan stijgen.