Adviesprijzen benzine en diesel weer onder de 2 euro

Eindelijk weer een beetje positiever nieuws over de brandstofprijzen. Voor het eerst in lange tijd liggen de adviesprijzen van zowel benzine als diesel weer onder de €2 per liter.

Lokaal kon je al vaker dit jaar voor minder dan €2 per liter benzine of diesel tanken, maar voor het eerst in lange tijd ligt ook de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs voor beide brandstoffen onder de €2. Dat blijkt uit cijfers van UnitedConsumers, dat de adviesprijzen bijhoudt. De GLA-prijs voor E10-benzine staat nu op €1,979, die van diesel op €1,966. Wel is het belangrijk om mee te rekenen dat de huidige brandstofprijzen nog wat gedrukt worden door de accijnsverlaging van afgelopen april. Die geldt nog tot juli volgend jaar.

De adviesprijs voor benzine schoot in oktober 2021 voor het eerst voorbij de €2 per liter en is er sindsdien niet meer onder gekomen. De piek werd bereikt in juni, toen die prijs op ruim €2,50 per liter stond. Diesel werd in maart van dit jaar voor het eerst duurder dan €2 per liter en piekte later die maand op €2,375.

Dalende olieprijzen zijn de belangrijkste oorzaak van de gedaalde prijzen. Vanwege vrees voor strengere coronamaatregelen in China, de grootste olieafnemer ter wereld, gingen de olieprijzen afgelopen week behoorlijk omlaag en deze week begint eveneens met een daling. Ook de vrees voor verdere economische moeilijkheden wereldwijd speelt mee. De kans is dan ook aanzienlijk dat het einde van de dalende brandstofprijzen nog niet in zicht is.