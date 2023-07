Bentley Speed Six na bijna 100 jaar terug van weggeweest

Bentley heeft een heel bijzonder project afgerond. De eerste Bentley Speed Six van de Continuation Series is namelijk af. Een volledig nieuwe raceauto, volgens het voorbeeld van eind jaren 20 van de vorige eeuw.

Bentley kondigde ruim een jaar geleden aan dat het zijn Mulliner-afdeling op een bijzonder project had gezet. Aan Mulliner de schone taak om op basis van de originele bouwtekeningen de Bentley Speed Six nieuw leven in te blazen. Exacte replica's van de auto's waarmee de 'Bentley Boys' in 1929 en 1930 Le Mans wonnen. Nu is de eerste van de geplande dertien exemplaar klaar.

Het resultaat mag er zijn. Op het eerste gezicht lijkt er een bijna honderd jaar oude racer te staan, maar het is toch echt een splinternieuw exemplaar. Zelfs de 6,5-liter zescilinder is gloednieuw en volgens Bentley heeft een eerste test uitgewezen dat die zo'n 208 pk levert, dat scheelt volgens Bentley hooguit zo'n 5 pk met het vermogen dat het origineel in 1929 kon opwekken. Een teken van hoe tot in de kleinste details alles is nagemaakt volgens de oorspronkelijke tekeningen.

Maar liefst tien maanden werk gaat er in elk van de replica's zitten. Het eerste exemplaar is nu dus klaar en deze blijft bij Bentley zelf. In oktober begint Mulliner aan de bouw van de eerste van de twaalf klantenauto's. Eind 2025 moet de hele Speed Six Continuation Series compleet zijn.