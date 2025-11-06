Ga naar de inhoud
Bentley blijft 'minstens tot 2035' auto's met benzinemotoren verkopen

EV komt er toch aan

Bentley
Lars Krijgsman

Bentley is druk met de ontwikkeling van zijn eerste volledig elektrische auto, maar ondertussen maakt het kenbaar dat het ook langer vasthoudt aan de verkoop van auto's met verbrandingsmotoren.

Ooit wilde Bentley in 2030 een merk zijn dat enkel nog volledig elektrische modellen verkoopt. Later werd 2035 als jaar gekozen waarin het de benzinemotor definitief vaarwel kust. Maar ook 2035 lijkt niet vast te staan. Bentley zegt dat het nog 'tot minstens 2035' hybride modellen aan blijft bieden. Alsof dat nog niet duidelijk genoeg is, voegt Bentley eraan toe dat dat betekent "[...] dat Bentley's eerdere doel om tegen die tijd uitsluitend elektrisch te zijn, mogelijk verlengd zou kunnen worden."

Ondertussen blijft Bentley wel gewoon doorwerken aan zijn eerste volledig elektrische model. Die noemt het vooralsnog Luxury Urban SUV, maar gaat mogelijk Mayon of Barnato heten. Die elektrische SUV-achtige konden we je in september al in testkostuum laten zien. Het lijkt een technisch neefje te worden van de Audi Q6 e-tron en Porsche Macan Electric.

Bentley Elektrische Auto

