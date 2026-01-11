De doodstraf werd in Nederland in 1870 afgeschaft. Voor auto’s bestaat hij echter nog steeds, al heeft deze ‘straf’ dan weer alles te maken met de mensen die er ooit in rondreden.

Pats! De uiteenspattende zijruiten overstemmen kortstondig het geluid van verwrongen staal van de carrosserie die door de enorme pers wordt platgedrukt, terwijl het onderstel een laatste poging doet om de auto en de ondergrond uit elkaar te houden. Vruchteloos uiteraard, want onder zoveel druk wordt alles vloeibaar. De ooit zo chique Bentley Continental GT uit 2016 geeft zich met een zucht gewonnen en wordt als een pakketje van maximaal een meter hoog uit de pers gevist. Dat wat na het ‘platdrukken’ nog overblijft, wordt met behulp van een graafmachine en een sloopschaar tot een definitief einde gebracht. Terwijl twee enorme stalen ‘armen’ de auto hulpeloos en ondersteboven in de modder laten spartelen, wordt de 4,0-liter twin-turbo-V8 uit het chassis gevist als een patatje uit een plastic bakje. Au.

Foute bakken

Dit afgrijselijke tafereel krijgen we bovendien tweemaal te zien, want eerder was er al een Mercedes-Benz S 63 AMG Coupé aan de beurt. Ook dat is een moddervette coupé van een jaar of tien oud, en net als de Bentley heeft de Mercedes nieuw minimaal zo’n 2,5 ton gekost. Tien jaar terug had het zomaar een AutoWeek-dubbeltest kunnen zijn, maar vandaag loopt het net wat anders af voor deze super-GT’s.

Een technische reden om ze te slopen is er overigens niet, concluderen we eerder die dag. Beide auto’s staan erbij zoals je mag verwachten van gebruikte auto’s van deze leeftijd. Gewoon gezond dus, met hooguit hier en daar een kleine imperfectie en wat smaakgevoelige modificaties. ‘Foute bakken’, zouden sommigen zeggen, en in dit geval is dat misschien wel terecht. Het zijn immers niet de auto’s zelf, maar hun eigenaren die flink de fout in zijn gegaan.

Verborgen ruimtes

Officier van justitie Hella van der Most legt uit: “Deze auto’s zijn onderwerp geweest van een langdurige juridische procedure, waarbij de rechter uiteindelijk heeft besloten dat ze totaal moeten worden vernietigd. Dat heeft alles te maken met het feit dat in beide auto’s verborgen ruimtes zijn aangetroffen. In de Mercedes zelfs tot twee keer toe.” Die verborgen ruimtes spelen dus een hele grote rol bij het besluit, maar deze auto’s zijn betrokken geweest bij meer narigheid. Denk daarbij aan extreem roekeloos rijden, maar ook aan ‘onverklaarbare activiteiten’, geluidsoverlast, gebruiken van verboden middelen achter het stuur, intimidatie en “het ophouden op plekken waarvan het bij de politie bekend is dat mensen uit het criminele milieu zich op die plekken bevinden”. Concreter dan dat wordt het niet, maar het beeld staat alvast als een huis.

Geld of drugs

Verborgen ruimtes zijn er in allerlei vormen en maten, maar in het geval van de Bentley en de Mercedes zijn ze vrij eenvoudig van aard, ontdekken we tijdens een korte bezichtiging. In beide gevallen zijn er onder de middenarmsteun wat onderdelen aan de kant geschoven, zodat wie de weg weet hier kleine zaken kan verstoppen die je liever niet in de openbaarheid vervoert. Drugs of wapens bijvoorbeeld, maar ook contant geld met een schimmige herkomst.

Dat is dan ook precies waarom het bezit van een auto met zo’n verborgen ruimte eigenlijk per definitie illegaal is. “De rechtbank acht het een feit van algemene bekendheid dat een voertuig met een geprepareerde verborgen ruimte of verstopplek voor niets anders bestemd kan zijn dan voor het plegen van ernstige strafbare feiten, dan wel om de opsporing van dergelijke feiten te belemmeren”, luidt het officiële oordeel.

De bestuurder van de Mercedes is zoals gezegd zelfs tweemaal met zo’n verborgen ruimte betrapt. Nadat de auto eerder al eens in beslag werd genomen en na het verwijderen van de verborgen ruimte weer werd vrijgegeven, werd er twee jaar later opnieuw zo’n verstopplek in de auto aangetroffen.

Geen dagelijkse kost

En dan is er ook nog de eigenaarssituatie van de auto’s. Van der Most: “De auto’s werden geleased en stonden op naam van een 73-jarige dame die helemaal niet de financiële middelen had om deze auto’s te kunnen betalen.” Daarmee was er een serieuze verdenking van witwassen, ook nog in combinatie met een leasemaatschappij die het kennelijk geen enkel probleem vond om onder deze omstandigheden financial lease aan te bieden voor de auto’s. Die leasemaatschappij is in dit alles geen verdachte, maar wordt wel nalatigheid verweten. Het draagt allemaal bij aan het pijnlijke en uitzonderlijke besluit om deze auto’s niet te demonteren of verkopen, maar volledig te vernietigen.

Volledig? Jawel: beide auto’s eindigen compleet in de pers zonder eerst onderdelen te demonteren. Enige uitzonderingen daarop zijn de vloeistoffen en de wielen, die elders op het terrein overigens alsnog grondig worden vernietigd en dus evenmin ooit nog het daglicht zullen aanschouwen.

Is dat dan niet zonde? Eigenlijk wel, erkent ook Van der Most. “Dit is ook voor ons geen dagelijkse kost. Lang niet alle in beslag genomen auto’s worden gesloopt. Zelfs als we ze niet meer in het verkeer willen terugzien, wordt er doorgaans eerst gedemonteerd zodat de onderdelen nog gebruikt kunnen worden. Dat wilden we juist bij deze auto’s niet. We willen een duidelijk signaal afgeven naar de gebruikers van dit soort auto’s die de verborgen ruimtes aanbrengen, maar ook aan de leasemaatschappijen die wegkijken bij schimmige constructies. Dat is de boodschap die we vandaag afgeven: dat dit dus het einde is van dit soort auto’s.” Waarvan akte.