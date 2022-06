Bentley brengt Speed Six opnieuw tot leven

Bentley gaat twaalf nieuwe exemplaren van de Speed Six bouwen. Het merk maakt dat bekend op het Goodwood Festival of Speed. Bentley's personalisatieafdeling Mulliner gaat de reïncarnaties van de vooroorlogse racer in elkaar schroeven. Uiteraard komt dat met een bijzonder heftig prijskaartje.

De nieuwe Speed Six is een zogeheten 'continuation car'. Dat betekent dat de auto's in kwestie compleet nieuw zijn, maar wel volledig trouw aan het origineel blijven. De twaalf exemplaren zijn exacte replica's van de auto's waarmee de 'Bentley Boys' in 1929 en 1930 Le Mans wonnen. Op de foto's van Bentley staan twee originele Speed Sixes afgebeeld. De groene auto met het nummer 3 in de grille deed daadwerkelijk mee aan Le Mans en is eigendom van een particulier, de zwarte auto is een straatauto die onderdeel is van Bentleys eigen verzameling. Beide auto's zijn gebruikt door Mulliner als referentiepunt voor de nieuwe Speed Six.

Hoe de eerste continuation car van de Speed Six eruit komt te zien, weten we nog niet. Het eerste exemplaar wordt namelijk pas gebouwd in de tweede helft van dit jaar. Als Bentley echter woord houdt, is het verschil tussen de originele exemplaren en de nieuwe Speed Sixes niet te zien. Onder de kap komt dezelfde 6,5-liter zes in lijn te liggen als in de raceversie van de oude Speed Six. Die motor levert een vermogen van 200 pk, waarmee de auto een topsnelheid van 200 km/h moet kunnen behalen. Als je durft, tenminste, want met zulke smalle banden en in de open lucht moet dat een behoorlijk angstaanjagende ervaring zijn.

Goedkoop zijn de continuation cars allesbehalve. Een nieuwe Speed Six kost namelijk minimaal 1,5 miljoen Britse ponden (€1,75 miljoen). Bentley bellen voor een exemplaar heeft geen zin meer, want ze zijn allemaal al uitverkocht.