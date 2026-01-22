Bentley's nieuwe SUV toont meer zijn ware gezicht

Bentley is druk aan het testen met een fonkelnieuwe SUV en wist die eerder op slimme wijze te vermommen. Men wekte met tactisch geplaatste openingen in de camouflagejas de indruk dat het nieuwe model net als broer Bentayga dubbele koplampen krijgt, maar niets is minder waar. Op het nu gefotografeerde exemplaar zit camouflage die de werkelijke neus van de auto minder verbloemt. Daardoor is te zien dat de SUV vrijwel zeker gewoon één koplamp per kant krijgt, met daarboven mogelijk een streep ledverlichting die als dagrijverlichting en richtingaanwijzer fungeert.

Zo'n enorme design-ommezwaai als de Bentley EXP 15 vorig jaar suggereerde, lijkt het dus weliswaar niet te worden, maar het wordt dus ook zeer zeker geen Bentayga-kopie. De aandrijving is eveneens een totaal ander verhaal, want we hebben hier met een volledig elektrisch model te maken. Zo goed als zeker staat deze mogelijk Bernato of Mayon geheten SUV op deze PPE geheten basis als waar de reeds op de markt zijnde Audi Q6 e-tron en Porsche Macan Electric op staan. Kijken we dus met een schuin oog naar die auto's, dan zetten we in op dik 600 elektro-pk's voor deze Bentley. Dan begrijp je ook dat Bentley hiermee al eens de Nürburgring-Nordschleife op is gegaan.