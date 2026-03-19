Bentley en Rolls-Royce hakken in EV-plannen

Bentley heeft een lastige boodschap: het ziet zich genoodzaakt om banen te schrappen vanwege de onzekere toekomst in de auto-industrie. Volgens de topman van Bentley staat de industrie 'in elk aspect' onder enorme druk en daarom gaan er zo'n 275 functies verloren bij het merk. Het kost 150 werknemers hun baan, er wordt namelijk ook nog wat geschoven met mensen naar andere functies. Bentley haalt de zwakke vraag naar volledig elektrische auto's aan als één van de lastige situaties van dit moment. Er worden nu nog maar twee elektrische modellen klaargestoomd voor 2030, in plaats van vijf. De eerste elektrische Bentley nadert overigens met rasse schreden en wordt een neef van de elektrische Porsche Macan.

Ook bij landgenoot en naaste concurrent Rolls-Royce gaat het mes in de elektrische plannen. Rolls-Royce had als nóg scherper doel om per 2030 al helemaal elektrisch te zijn, maar laat dat doel nu varen. Dat meldt The Times. Er is volgens Rolls-Royce simpelweg nog te veel vraag naar de modellen met een dikke V12 om daarmee te stoppen. De huidige CEO zegt volgens The Guardian dat het doel destijds weliswaar logisch was om te stellen, maar dat de omstandigheden veranderd zijn. Rolls-Royce verkoopt in tegenstelling tot Bentley al wel een elektrisch model: de Spectre (zie foto).