Volkswagen nam in 1998 het kwakkelende Bentley onder zijn hoede. De Britten hadden al decennialang geen geheel nieuwe auto meer ontworpen, en met een schrikbarend duur, weinig vooruitstrevend en in (te) kleine oplage geproduceerd aanbod, was ze ook geen lange toekomst meer beschoren. Maar met de overname door Volkswagen kwamen er mogelijkheden, en die grepen de twee merken met beide handen aan.

Vergis je echter niet: het is niet zo dat Volkswagen de Britse toko binnen een mum van tijd rigoureus omtoverde tot heel wat anders. Nee, hier werd over nagedacht en de tijd genomen. Het overgenomen Bentley gebruikte de jaren 1998 tot en met 2003 om een geheel nieuwe auto te ontwikkelen, compleet met een kersverse krachtbron. Het geld voor die ontwikkeling kwam voor een belangrijk deel bij Volkswagen vandaan, en werd aangevuld door inkomsten uit de verkopen van modellen als de Brooklands, Arnage en Azure.

Dat waren nog Bentleys 'van de oude stempel'; handgebouwde mastodonten met de tot in den treure gebruikte 6,75-liter V8, een koppelrijk blok dat pas met het verdwijnen van de Mulsanne met pensioen ging. De Brooklands, Arnage en Azure waren auto's met een klassieke uitstraling, die nog tot het einde van de jaren nul werden gebouwd en de nodige gelijkenissen toonden met de Continentals van vóór de overname.

Revolutie

Maar met die auto, de 'klassieke' Continental, was het in 2003 na dik 11 jaar afgelopen. 'De nieuwe' was af. En hoe. De 'Conti GT' droeg een revolutionair ontworpen koets die ruimte bood aan vier personen, bagage, een W12 en vierwielaandrijving en tóch onmiskenbaar 'Bentley' was, hoewel totaal anders dan voorheen. Het was de koets van een auto die overigens ook op een geheel andere manier werd gebouwd: de nieuwe Continental GT was een auto die in serie werd gebouwd, en dus niet een voor een in elkaar werd geschroefd. Dat leverde natuurlijk voordelen op, niet in de laatste plaats qua prijs. Bij de klassieke Continental-reeks werden prijzen naar goed Brits gebruik nog geheim gehouden, maar er werd gefluisterd dat de Continental T destijds de duurste auto was die je in Nederland kon kopen. Bij de nieuwe Continental GT was dat anders. De auto, die veel componenten deelde met de eigenlijk even bizarre Volkswagen Phaeton, was er 'al' voor minder dan 3 ton en kwam daarmee voor veel meer rijken in beeld.

Het was dus wel degelijk een totaal anders gepositioneerde auto, al betekende dat niet dat alle oude waarden resoluut overboord gingen. Ook in de Bentley 'nieuwe stijl' reikte het leer tot aan het plafond en vond je met de hand bewerkte interieurpanelen. Weliswaar afgewisseld met de nodige bedieningselementen van Volkswagen, maar dat diende je maar voor lief te nemen.

Heel lastig was dat overigens niet, want ook onder de motorkap van de Continental-nieuwe-stijl vond je Volkswagen-invloeden terug - maar dan in positieve zin. In de Continental GT werd het Volkswagen W12-blok voor het eerst gecombineerd met twee turbo's. Al in de eerste iteratie van de auto produceerde de krachtbron 560 pk en 650 Nm koppel, goed voor een top van 318 km/h en een 0 tot 100 van 4,8 seconden bij een wagengewicht van ruim 2.300 kg: in 2003 behoorlijk extreme waarden.

'Zó goed was een Bentley nog nooit', schreven we bij de eerste rijtest in datzelfde jaar dan ook op, waarbij ook opviel dat 'bochten geen probleem waren' voor de loodzware GT. De Continental-reeks werd snel uitgebreid. Er kwam een open GTC en er werd zelfs een vierdeurs sedan ontwikkeld, de Flying Spur. Die deed zijn naam eer aan, want dankzij diezelfde W12 was dit in 2005 de snelste productie-sedan ter wereld. Na verschillende updates en facelifts was het in 2011 tijd voor wat Bentley de volgende generatie van de Continental GT noemt, al gaat het bij de coupé en de cabriolet eigenlijk om een doorontwikkeling. De Flying Spur verloor de 'Continental' naam en ging dus los verder, met een koets die ook daadwerkelijk totaal anders werd. Generatie 2 bracht ook een V8-versie, die de voor Bentley-begrippen toch al relatief (zéér relatief) bereikbare Continental nog iets minder duur maakte. Aan de andere kant van het spectrum was er trouwens ook altijd genoeg keuze, onder meer dankzij de nog krachtiger W12 Speed-versies.

Succesvoller dan ooit

Hoewel we dus wel te spreken waren over het rijgedrag van de eerste Continental GT, zou later blijken dat er nog veel te verbeteren viel. De eerste Continental GT stond op het zogenaamde D1-platform, dat veel overeenkomsten vertoont met het platform van bijvoorbeeld de Audi A8. Dat gold ook voor generatie twee, die in feite een doorontwikkeling van de eerste. Bij de derde, huidige Continental GT, die conceptueel eigenlijk hetzelfde is als de oorspronkelijke, is dat anders. Deze auto deelt zijn platform met de Porsche Panamera. Mede dankzij de verbeterde rij-eigenschappen die deze biedt, is de Bentley Continental GT anno 2023 misschien nog wel relevanter dan bij zijn geboorte. In Nederland in ieder geval wel. Bentley verkocht hier nog nooit zoveel Continentals in één jaar als in 2022: 64 stuks. Dat is drie meer dan in 2019, het een-na-succesvolste jaar van het model en het eerste volledige jaar waarin de derde moderne Continental op de markt was.

Dit jaar werden er tot dusver al 22 stuks op kenteken gezet, terwijl het merk met de Bentayga tegenwoordig in zekere zin ook concurrentie uit eigen huis kent. Het gaat Bentley - in Nederland en internationaal - voor de wind. Afgelopen jaar nog maakte het merk wereldwijd zijn beste jaar mee, met ongekend hoge cijfers waarvoor vooral de Bentayga en Continental tekenden, terwijl Bentley in 2022 en 2021 ook al verkooprecords schreef.

Het merk plukt nog altijd de vruchten van de tijd die het nam voor de ontwikkeling van de oorspronkelijke Continental GT tussen 1998 en 2003. Bentley staat dit jaar dan ook uitgebreid stil bij het jubileum van het model, met een reeks evenementen en one-off specials van zijn huidige Continental. Daarbij staat het op het Goodwood Festival of Speed in juli specifiek stil bij de W12 , want die krachtbron gaat in 2024 met pensioen. De volgende Continental GT zal een volledig elektrische zijn, en we durven te gokken dat die ondanks die grote verandering 'gewoon' doorgaat waar de huidige straks stopt - en waar het model uit 2003 ooit begon.