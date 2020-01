Bentley zwaait Mulsanne uit met 6.75 Edition

In de lente van dit jaar is het gedaan met de Mulsanne. De 5,76 meter lange topsedan, waarvan een 5,83 meter lange verlengde variant leverbaar is, wordt dan uit productie genomen en het is de veel jongere en technisch stukken modernere Flying Spur die zich erna de topper van het Bentley-gamma mag noemen. Daarmee wordt één ding duidelijk: de Mulsanne krijgt geen opvolger. Wel meldt Bentley dat er van de Flying Spur een hybride versie komt, maar daar moeten we nog tot 2023 op wachten.

Voor het doek definitief valt voor de Mulsanne zwaait Bentley zijn topsedan uit met de 6.75 Edition, een versie die met zijn naam een hommage brengt aan de 6,75-liter biturbo V8 die zich in het vooronder van de sedan schuilhoudt. Die V8 levert in deze speciale uitvoering gewoon weer ruim 530 pk en 1.100 Nm koppel.

De uitzwaai-editie van de Mulsanne heeft onder meer speciale stiksels in de stoelen, speciale badges rondom en de sedan projecteert hetzelfde 6.75-logo op de grond zodra het portier wordt geopend. De auto staat verder op 21-inch vijfspaaks lichtmetaal en heeft een op speciale wijze afgewerkt Flying B-ornament op zijn neus. De V8 zelf wordt niet gesigneerd door een fabrieksmedewerker, maar door CEO Adrian Hallmark zelf. De speciale Mulsanne is leverbaar in vier kleuren, Imperial Blue, Beluga, Fireglow en Newmarket Tan en uiteraard wordt ook het binnenste overgoten met unieke designelementen. Een Nederlands prijskaartje van deze tot 30 stuks gelimiteerde serie is nog niet bekend.

De speciale Mulsanne is overigens een dubbel uitzwaaimodel. Met deze editie brengt Bentley een eerbetoon aan de V8 die zich onder de koets schuilhoudt, een achtcilinder die in de basis dit jaar maar liefst 60 jaar in productie is. Het door de jaren heen constant gemoderniseerde hart verdwijnt na het afzwaaien van de Mulsanne zeer waarschijnlijk ook van het toneel.