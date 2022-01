Bentley overtreft verkooprecord met 31 procent

In totaal leverde Bentley in 2021 wereldwijd 14.659 auto’s af. Dat is maar liefst 31 procent meer dan in 2020, toen we tegen alle trends in ook al konden spreken van een verkooprecord. De goede cijfers komen uiteraard voor een belangrijk deel voor rekening van de SUV uit het gamma, de Bentayga. Die beleefde in 2021 zijn eerste volledige jaar in heftig gefacelifte vorm. Bovendien werd een jaar geleden een hybrideversie aan het aanbod toegevoegd, en die is inmiddels goed voor 20 procent van de Bentayga-verkopen.

De Bentayga als geheel heeft een aandeel van 40 procent in de totale verkopen. De Continental GT is goed voor 33 procent. In 60 procent van de gevallen ging het daarbij om een coupé, de rest is uiteraard de open variant. De Flying Spur is met 27 procent vooralsnog de hekkensluiter. Bentley verwacht echter dat het aandeel van de sedan wat zal toenemen, omdat ook hier inmiddels een hybrideversie van wordt aangeboden.

Amerika op 1

Kijken we naar de regio’s, dan is de regio ‘Americas’ opnieuw de grootste afzetmarkt voor Bentley, met een groei van een stevige 39 procent. De grootste groei werd echter in China genoteerd, want daar werd maar liefst 40 procent meer verkocht. In Europa is de groei in vergelijking daarmee nog mild, maar valt er met 15 procent méér ook weinig te klagen voor Bentley.