Ook Bentley aan het verkooprecord

Als het na een rampjaar als 2020 niet lukt om bizarre groeipercentages te presenteren, is er waarschijnlijk iets grondig mis met een autobouwer. Het loont dan ook de moeite om de vele als goed gepresenteerde cijfers van de laatste tijd met 2019 te vergelijken. Toch blijkt in veel gevallen dat de huidige periode ook dan uitstekend is. We kregen al eerder absolute records voorgeschoteld en daar is ook bij Bentley spraken van. Sterker nog: het bedrijf beweert dat het in een halfjaar tijd méér winst maakte dan het ooit in de geschiedenis in een heel jaar heeft gedaan!

Daarbij gaat het om een operationele winst van 178 miljoen euro, veroorzaakt door de verkoop van 7.199 auto’s. Ter vergelijking: in 2019 waren dat er 4.785. Natuurlijk wordt het succes voor een belangrijk deel veroorzaakt door SUV Bentayga, maar diens overmacht is niet zo groot als je wellicht denkt. Bentley verkocht er 2.767, tegen 2.318 Continental GT’s en 2.063 Flying Spurs. Laatstgenoemde werd dan ook in het afgelopen kwartaal in China gepresenteerd, een gigantische markt waar men kennelijk nog wel een sedannetje lust.

Bentley kijkt wel met de nodige voorzichtigheid naar de tweede helft van het jaar. Het wijst vooral op een weer oplaaiende coronapandemie als mogelijk gevaar voor de voortzetting van het succes.