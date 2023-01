Facelift Bentley Continental GT voor het eerst in beeld

De huidige Bentley Continental GT is alweer zo'n vijf jaar onder ons en het lijkt erop dat we daarom later dit jaar de gefacelifte versie van die auto kunnen verwelkomen. Veel gaat er bij die facelift qua uiterlijk waarschijnlijk niet veranderen, verraden de eerste spionageplaten. Mogelijk zit er onderhuids meer nieuws.

Toen de huidige iteratie van de Bentley Continental GT op de markt kwam, wist die de handen behoorlijk op elkaar te krijgen. De eerste moderne Continental GT en diens ingrijpend gefacelifte variant waren een razend succes en de in 2018 geïntroduceerde geheel nieuwe is direct als de opvolger van die twee herkenbaar, maar oogt toch een stuk dynamischer. Bij de introductie ervan pronkte Bentley met de technieken die het merk gebruikte om behoorlijk scherpe lijnen in de koets te vouwen. Een koets die als geheel toch al een stuk ranker is dan voorheen.

Bovendien sluiten de rijeigenschappen van de huidige Continental GT goed bij zijn dynamischer vorm aan. Met dank aan met de Porsche Panamera gedeelde ondersteltechnieken laat de Bentley zich een stuk beter in de bocht leggen dan zijn voorganger, zo ondervonden we onlangs nog maar eens. Zo veel verbeterpunten voor de faceliftvariant zijn er dus niet, moet ook Bentley gedacht hebben. De eerste spionagebeelden van de auto geven in ieder geval geen aanleiding om te verwachten dat er een ingrijpende facelift aan zit te komen.

De grille en voorbumper van de facelift-Continental GT lijken marginaal anders getekend te zijn en de lichtunits voor en achter krijgen een andere invulling, maar verder lijkt het uiterlijk van de coupé niet of nauwelijks te wijzigen. De radar voor de rij-assistentiesystemen zit weliswaar op een andere plek en Bentley zal er vast voor willen zorgen dat de nieuwe Continental GT van de oude te onderscheiden is, maar hoe het merk dat wil bewerkstelligen, blijkt nu nog nauwelijks.

Straks ook met plug-in-V6, naast met V8 en W12?

Onder de kap zou er zomaar wel eens wat kunnen veranderen. Mogelijk komt Bentley na de facelift ook met een (plug-in) hybride-variant van de Continental GT, want een dergelijke aandrijflijn levert het merk ook in de Flying Spur en Bentayga. Daarbij leent het genoemde met Porsche gedeelde platform zich prima voor dergelijke techniek. Vanaf 2026 wil Bentley hoe dan ook slechts nog geëlektrificeerde en volledig elektrische auto's leveren, al zou het zomaar kunnen dat we tegen die tijd al een geheel nieuwe Continental GT voorgeschoteld krijgen. De op de spionageplaten vastgelegde auto's hebben in ieder geval nog 'gewoon' slechts een V8 of W12 onder de kap, getuige het ontbreken van een extra klep voor een eventuele laadaansluiting.