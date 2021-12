België gaat telefoongebruik in auto veel scherper beboeten

In België zijn ze tot nu toe nog een stuk coulanter dan in Nederland als het aankomt op telefoongebruik in het verkeer. Alleen handmatig bellen is strafbaar in België. Daarop staat een boete van € 116. Dat wordt flink aangescherpt. Wie wordt betrapt op het lezen, scrollen, swipen, intikken van een route of sturen van een whatsappje, riskeert een boete van € 174. Daarmee wordt het een stuk meer van deze tijd dan voorheen. "De ­regels om die overtreding aan te pakken, dateren nog uit de tijd dat iedereen een ­Nokia 3310 had,” zegt Kamerlid Jef Van den Bergh. Het uitgebreide verbod geldt ook voor andere elektronische toestellen, zoals tablets of e-readers. De apparaatjes mogen ook niet op de passagiersstoel of op de middenconsole liggen voor gebruik.

Het gebruik van een mobieltje als navigatiesysteem of om naar muziek te luisteren is alleen toegestaan als het apparaat in een houder zit. "Wie zijn gsm op de schoot als gps gebruikt, is dus ook in overtreding,’’ zegt Van den Bergh. Er worden twee uitzonderingen gemaakt: als de auto stilstaat of geparkeerd is, mag de telefoon of een ander apparaat wel worden gebruikt. Voor een rood licht staan valt echter niet onder de definitie van stilstaan. Ook als het toestel in ‘een daartoe bestemde houder aan het voertuig’ is bevestigd, is gebruik - mits niet aangeraakt - niet strafbaar. De nieuwe wet gaat waarschijnlijk in maart in en geldt ook voor fietsers en motorrijders. Naar schatting sterven er jaarlijks zeker 30 mensen in het Belgische verkeer door gebruik van een telefoon achter het stuur. Elk jaar raken zo'n 2.500 mensen gewond, meldt Het Laatste Nieuws.