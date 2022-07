Baidu Apollo RT6: 'Robotaxi' met uitneembaar stuurwiel

Baidu, een Chinese techgigant, onthult een nieuwe versie van zijn zelfrijdende 'robotaxi': de Apollo RT6. Waar de vorige robotaxi's van Baidu conventionele personenauto's waren met autonome rijsystemen op het dak, is de Apollo RT6 specifiek ontworpen als zelfrijdend voertuig. In 2023 moeten de eerste exemplaren in Chinese steden rondrijden.

Het design van de Baidu Apollo RT6 heeft wel wat weg van een MPV. Waar veel andere autonome conceptauto's meer een soort rijdende kubussen zijn, heeft de Apollo RT6 nog gewoon een 'motorkap'. Met zijn lengte van bijna 4,8 meter en wielbasis van 2,8 meter is de Apollo RT6 een aardig flinke jongen. De autonome auto staat op het elektrische Xinghe-platform, dat door Baidu zelf ontwikkeld is. Verdere details van die aandrijflijn geeft Baidu echter niet prijs.

Interessanter zijn de autonome rijsystemen die Baidu in de Apollo RT6 heeft verwerkt. Daar wijdt het bedrijf dan ook volop over uit. Dankzij twee computers met een gecombineerde rekenkracht van 1.20o TOPS, 38 sensoren - waarvan 8 Lidars en 12 camera's en een grote databank die door de jaren heen is verzameld door Baidu, kan de RT6 op niveau 4 autonoom rijden. Dat betekent dat de auto zelfstandig kan rijden zonder tussenkomst van menselijk handelen, maar nog wel de mogelijkheid biedt tot manuele bediening. Het stuurwiel kan echter in zijn geheel uit de auto worden gehaald, waardoor het overnemen van de controle op het oog niet heel snel gedaan is. De man op de bovenstaande foto heeft immers ook geen bestuurdersstoel meer tot zijn beschikking.

Dat laatste levert wel voordelen op voor de inrichting van het interieur. De passagiers hebben namelijk een zee van ruimte, maar Baidu benadrukt dat er eventueel ook extra stoelen of zelfs snackautomaten in het interieur gemonteerd kunnen worden. Baidu heeft er in ieder geval het volste vertrouwen in dat de bestuurder op korte termijn niet meer nodig is. Volgens een topman van Baidu is de rijvaardigheid van de Apollo RT6 namelijk te vergelijken met een 'ervaren bestuurder met 20 jaar ervaring'.

Vanaf 2023 wordt de Apollo RT6 onderdeel van Apollo Go, de robotaxi-service van Baidu. Momenteel biedt het bedrijf die service aan in tien steden, maar moet er nog wel een chauffeur aanwezig zijn om in te grijpen als dat nodig is. Bij de RT6 hoeft dat niet meer, wat de kosten van een taxirit volgens Baidu met de helft moet kunnen drukken. Wie de Apollo RT6 gaat bouwen, is nog niet bekend. Baidu ging eerder samenwerkingen aan met onder meer Geely en BAIC. Geely werkt ondertussen echter zelf ook aan een eigen robotaxi onder het merk Zeekr.