Tesla's volledig autonome 'robotaxi' komt in 2024

Tesla-topman Elon Musk heeft wat meer duidelijkheid gegeven over de eerder deze maand aangekondigde 'robotaxi'. Die moet in 2024 in groten getale van de band lopen en de strijd aangaan met het openbaar vervoer in grote steden.

Terwijl we nog steeds wachten op de Tesla's Cybertruck en Roadster, is het bedrijf van Elon Musk alweer druk bezig met de volgende auto. Of beter gezegd, het volgende voertuig. De eerder deze maand aangekondigde 'robotaxi' wordt namelijk een wat ander verhaal dan wat we nu gewend zijn van Tesla. Dat blijkt wel uit de woorden van Musk tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers. Automotive News tekent op dat het doel van de robotaxi is om zo laag mogelijke kosten per kilometer te realiseren. Lager nog dan wanneer iemand de bus of de metro pakt, illustreert Musk. Het wordt een volledig autonoom voertuig zonder stuurwiel en pedalen, waarin iemand plaats kan nemen en - uiteraard volledig elektrisch - van A naar B wordt gebracht.

Zo'n concept is natuurlijk niet nieuw, alleen hebben we het in de praktijk nog niet echt op grote schaal teruggezien. Tesla hoopt dat te veranderen. In 2024 moet volgens Musk de productie van de robotaxi op volle toeren draaien. Dat Musk ervan uitgaat dat er grote aantallen van op de weg komen, blijkt wel uit het feit dat hij de robotaxi omschrijft als 'een enorme groei-impuls voor Tesla'. De robotaxi maakt gebruik van Tesla's FSD soft- en hardware. Dat bevindt zich nog altijd in een testfase, dus wordt het nog wel even spannend hoe snel de robotaxi werkelijk in de praktijk ingezet kan en vooral mág worden.